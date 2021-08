El actor argentino Paulo Brunetti confesó que solía molestarse cuando lo confunden con el también trasandino, Bernardo Borgeat, ex participante de 40 0 20 y pareja de Carmen Gloria Arroyo, la jueza.

El estelar de gastronomía y conversación de Chilevisión, regresó este sábado con nuevos invitados quienes conversaron sobre distintas situaciones de su vida personal y laboral.

Entre los invitados de esta semana, se encontraban el ex candidato presidencial Mario Desbordes, la actriz Angélica Castro, el actor Paulo Brunetti y la bailarina Francini Amaral.

Cuando fue su turno de ser el anfitrión, el actor de Demente, recibió un regalo que le sacó varias risas.

El ex participante de 40 O 20 Bernardo Borgeat, le mando un saludo y le deseo suerte en su participación en el programa. “Igual nos parecemos...Aunque sea en lo buena onda, seguro que sí”, señaló el trasandino.

“Llega un momento en que me enerva. Por ejemplo que te siguen en Instagram y te dicen ‘lo detesto en la teleserie hace un personaje muy malo, la jueza debe estar enojada… No soy Bernardo”, recordó Paulo Brunetti.

Un día que me enojé, estábamos en un evento y alguien me dijo ‘me encanta la jueza y me encantan los asados que hace en Instagram ¡No soy Bernardo!.”, exclamó.