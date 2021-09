La artista juró que no volverá a quedarse en altura en la capital mexicana.

"Me temblaban las patitas": Temblor sorprende a Mon Laferte en un piso 10 de México y tuvo que arrancar con el embarazo a cuestas

Mon Laferte ayer se mostraba feliz con su reciente cambio de look, después de mucho tiempo. Pero la mañana de este miércoles confesó que pasó un tremendo susto después de que un temblor afectó a Ciudad de México. El movimiento telúrico sorprendió a la artista en un piso 10, ¡donde se movió todo! y tuvo que arrancar con su embarazo a cuestas.

Fue a través de su cuenta en Twitter que la intérprete se volcó a hacer la confesión del pánico que sintió y de paso agradeció a la persona que la terminó consolando y calmando.

"Buenos días! Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho ��", partió contando Laferte.

Su relato continúa indicando que "luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas �� No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la cdmx".

"PD: gracias a la señora que me dió un abrazo ��", sentenció Mon en el tuit.

A mediados de agosto, Mon Laferte contó que está embarazada. "Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así".

"Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ!", puntualizó.