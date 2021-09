Después de su sorpresiva muerte que tomó de improviso al mundo del cine y la televisión, una incógnita se mantenía sin resolver en torno al deceso del reconocido actor de series como The Wire y Lovecraft Country, Michael K. Williams.

Ahora, según reportó The Hollywood Reporter, se conoció que la causa de muerte fue una sobredosis accidental de drogas.

El reporte médico sobre la autopsia indicó que Williams había consumido los analgésicos fentanilo y parafluorofentanil, sumándole dosis de heroína y cocaína, lo que terminó por provocarle una "agua intoxicación".

Fue así que el pasado 6 de septiembre, el actor fue encontrado muerto en su departamento de Nueva York, cuando alcanzaba apenas los 54 años de edad.

Michael murió a sólo días de la ceremonia 2021 de los Premios Emmy, donde figuró nominado por su trabajo en la serie de HBO, Lovecraft Country. Tobias Menzies se quedó con el premio por lo que hizo para The Crown, aunque le dedicó el galardón a Williams.

Michael K. Williams se hizo conocido a mediados de los 2000 por su interpretación de Omar Little en la serie The Wire, desde entonces participó en otras producciones altamente apreciadas de HBO, como The Night of y Boardwalk Empire.