Michael Caine acaba de anunciar que su nueva película “Best Sellers”, será la última en la que participe. El actor de 88 años se retirará de la actuación tras más de 60 años de carrera.

“Best Sellers”, que se estrenó el pasado 17 de septiembre, está protagonizada por Caine como Harris Shaw, un malhumorado autor jubilado que se embarca en una última gira de libros en apoyo de un joven editor. La cinta, que protagoniza junto a Aubrey Plaza, Scott Speedman, Ellen Wong y Cary Elwes, es el adiós de célebre actor.

Michael Caine ha aparecido en numerosos papeles icónicos. Destaca su interpretación de Alfred Pennyworth en la trilogía Dark Knight, basada en el personaje Batman de DC Comics. También ha aparecido en otras importantes películas como “Inception”, “Tenet” y “ The Quiet American”.

Christian Bale como Batman y Michael Caine como Alfred Pennyworth en Dark Night

Caine, que ganó dos premios Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto en “Hannah y sus hermanas” (1986) y “The Cider House Rules” (1999), entregó varias razones para dejar la actuación.

“No he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que me afecta las piernas, así que no puedo caminar muy bien (…) También escribí un par de libros que se publicaron y tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor. Lo cual es encantador, porque como actor tienes que levantarte a las seis y media de la mañana. Como escritor, empiezas a escribir sin moverte de la cama", dijo en conversación con BBC Radio.

Asimismo, explicó que en realidad no ha recibido nuevas ofertas. “Creo que sería mi última película (Best Sellers). No ha habido ofertas honestamente durante dos años, porque nadie ha estado haciendo ninguna película que quiera hacer. Además, ya sabes que tengo 88 años. No hay exactamente guiones llenos con un protagonista de 88 años”, reconoció.

Con esto, se cierran las puertas al anhelo de Vin Diesel, quien quería que Michael Caine interpretara al esposo de Helen Mirren en una futura película de “Rápidos y Furiosos”. Aunque, todavía podría quedar una oportunidad para ver al actor en acción por última vez. Pese a que “Medieval” completó su filmación antes de “Best Sellers”, el drama histórico checo debutará recién en 2022.