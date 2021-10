Mea Culpa debutó este jueves con un primer episodio titulado Un Cuento Salvaje y estuvo dedicado nada menos que a un mediático crimen que se concretó en Villa Alemana, Región de Valparaíso. Pero, ¿quién es Pablo Aravena, El Chacal de Peñablanca?

Pablo Aravena Garcés fue acusado de un triple homicidio ocurrido a principios de diciembre de 2008 en el sector de El Carmen, de la localidad de Peñablanca. El suceso en primer lugar se vinculó a un asalto, aunque en ese momento la policía no entregó antecedentes precisos de inmediato.

Las víctimas fatales fueron Videca Segovia, de 50 años; Felipe Aravena, de 17 años, y "la Toyita", empleada de esta familia.

Los cuerpos fueron encontrados luego de llamados de vecinos, quienes sospecharon de la ausencia de la familia porque no se veía a sus integrantes rondando la morada, como usualmente lo hacían. Los cadáveres estaban maniatados y sus pies amarrados, además tenían claras señales de asfixia.

En ese momento, la vecina y concejal de Villa Alemana, Carolina Paz manifestó que "lo único que queremos es que ojalá se haga justicia. La conocí como amiga hace unos 20 años; era una mujer extraordinaria, de una generosidad, de un amor al prójimo. Ustedes pueden ver que la gente que está aquí está absolutamente quebrada".

Tras ser atrapado por el delito, fue procesado y recién en 2013 fue condenado. Eso sí, el proceso no estuvo exento de polémicas, ya que en el primer juicio en 2012 el tribunal oral de Viña del Mar absolvió de toda culpa al imputado.

Mea Culpa: ¿Cómo ocurrió el crimen cometido por Pablo Aravena Garcés, el Chacal de Peñablanca?

Según describen los documentos judiciales, "alrededor de las 18:00 horas llegó al lugar su hermano Felipe Alfredo Aravena Segovia, de 17 años de edad, a quien el imputado condujo hasta el dormitorio de visitas, donde lo hizo arrodillarse, procediendo a darle muerte mediante compresión cervical por vínculo, dejándolo apoyado sobre la cama de dicho dormitorio".

"Luego, alrededor de las 20:20 horas, llegó a su domicilio doña Viveca Segovia Montenegro, quien al ingresar se encontró con el imputado, quien la esperaba oculto en el interior del domicilio, el que procedió a agredirla con un objeto contundente en la cabeza para luego proceder a darle muerte mediante compresión cervical por vínculo, sustrayendo el anillo de oro blanco con brillantes que la víctima portaba y sustrayendo desde el interior de la cartera de la víctima dinero en efectivo".

"En esos instantes, llegó al domicilio, doña Victoria del Carmen Donoso Cortés, la asesora del hogar, quien se dirigió en primer lugar a su habitación que quedaba en dependencias exteriores para luego ingresar a la casa donde la esperaba el imputado, quien procedió a darle muerte mediante compresión cervical por vínculo, dejándola atada de pies y manos sobre la cama del dormitorio de Felipe, huyendo posteriormente el imputado del lugar con las especie sustraídas", concluye la descripción de la causa.

Mea Culpa: ¿Cuál fue la condena de Pablo Aravena Garcés, el Chacal de Peñablanca, y por qué mató a su familia?

Durante el juicio, Aravena declaró ante el tribunal que "mi vida no ha sido ejemplar, no ha sido una vida de un buen cristiano, un buen ser humano. No he sido bueno, pero no soy un maldito asesino, no soy un cruel devorador, no soy un infame asesino".

Pero videos e imágenes con la ropa de Aravena, que fue reconocida por 98 testigos en este caso, fueron expuestos durante la audiencia. A eso se sumó que había un video de las cámaras de seguridad del Metro de Villa Alemana que ubicaban al imputado cerca del domicilio donde ocurrió el crimen en el horario estimado del crimen.

La Fiscalía apeló en el caso consiguiendo que la Corte Suprema finalmente anulara el juicio. Por lo mismo, Aravena Garcés fue condenado a cadena perpetua y además de pasar el resto de su vida en la cárcel deberá pagar una indemnización de 300 millones de pesos.

La Justicia determinó que la ambición por quedarse con la herencia de su padre llevó al asesino a cometer este delito. Esto en circunstancias que las motivaciones tras la actuación de Aravena eran que "vería mejorada su posición en la herencia, tras la muerte de Viveca Segovia y Felipe Aravena".

Pablo Aravena Garcés, el Chacal de Peñablanca y protagonista del primer capítulo de Mea Culpa, en tribunales.

Una vez conocida la sentencia, Olivia Segovia, hermana de una de las víctimas, comentó que "estamos conformes y esperamos que se cumpla. No podemos estar tranquilos hasta que la sentencia sea ejecutoriada. Cuatro años y medio luchando y nuestra lucha tuvo frutos. Esperábamos justicia en la parte legal y debemos rearmarnos en lo emocional".

El 5 de junio de 2013, la Corte Suprema ratificó la condena de Aravena, luego de rechazar por unanimidad la solicitud presentada por la defensa respecto a la condena a cadena perpetua que recibió por parte del Tribunal de Viña del Mar.

El capítulo de Mea Culpa, el regreso no es la primera vez que la televisión abierta chilena le dedica extensos minutos a analizar el crimen de Pablo Aravena Garcés. Enigma, otro programa de TVN, le dedicó uno de sus capítulos, y el matinal Contigo en la Mañana también repasó el caso con el mismo Carlos Pinto conduciendo el segmento.

