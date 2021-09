Tutú Vidaurre, Begoña Basauri y Flor de Rap quedaron pálidas a la horas de enfrentarse a la primera prueba que enfrentaron en el capítulo de este domingo en Masterchef Celebrity, desafío que las puso frente a unas pirañas.

Los chefs Fernanda Fuentes y Jorge Rausch le pusieron los pelos de punta a los competidores al avisarles que tendrían que cocinar con algo que estaba vivo.

Acto seguido procedieron a destapar una pecera que reveló a los peces de voraces hábitos carnívoros. "Proteína inusual pero bien preparada sabe bien rico, con un guiso, sudada, estofada, al horno", advirtió el cocinero colombiano.

Vidaurre quedó completamente descompuesta, asegurando en la entrevista fuera de la cocina que "mi mente estaba a mil por hora, me empecé a desesperar demasiado".

"Yo no voy a sacarlas, de verdad que se me cambia la cara, estaba así", añadió demostrando su peor rostro.

En tanto, Begoña comentó: "me estás, no, me estay, yo no quiero matar ni un animal". Mientras que Flor aseguró que "yo no podría matar al animal".

Las invitadas especiales de Masterchef Celebrity, las amigas pirañas.

El desconcierto reinaba entre todos los que habitaban la cocina del programa de Canal 13 y el ambiente empeoró aún más cuando llamaron a un voluntario para pescar a uno de los ejemplares.

Sólo Yamila Reyna se atrevió: "yo vengo a ganar", sostuvo la argentina.

Tútú por su lado insistía que "entiendo que para que la carne llegue al plato de alguien había que sacrificar al animal".

Tutú Vidaurre descompuesta ante las pirañas en Masterchef Celebrity.

"En Masterchef todo puede pasar", es la frase que se ha acuñado a través de las múltiples temporadas del programa, pero finalmente para la tranquilidad de los participantes, Jorge Rausch indicó que "van a cocinar, pero no las tienen que pescar ustedes. Es solo para que se asusten un poco". Algo que terminó por aliviar el ambiente, para proceder a concretar la prueba.