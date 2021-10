Este jueves, La Red reveló un comunicado con el que dieron cuenta de que decidieron bajarse del Debate Presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), evidenciando barreras económicas y que "no tendremos posibilidad de cuestionar a los candidatos".

Según explicaron en el texto, "consideramos fundamental ser consecuentes con la línea editorial que nos hemos trazado en este proyecto comunicacional de La Red. Porque nuestro lema es Cambiemos juntos y precisamente eso es lo que buscamos en cada contenido que entregamos a nuestra audiencia".

Entonces, se volcaron a dar cuenta de los principales impedimentos que se presentaron para sumarse al debate: "participar de un debate donde además es necesario pagar $16 millones de pesos para tener un periodista dentro de un panel de conductores impone una barrera económica que es más difícil de franquear. Y al no pagar ese costo, sólo podemos transmitir un debate sin presencia de un representante de nuestro canal en la transmisión".

"Es por ello que preferimos no participar de una emisión donde no tendremos posibilidad de cuestionar a los candidatos en las materias que sabemos importan a la gente".

"Y en un debate que no representa la libertad con la que en La Red se realiza el trabajo investigativo, creemos que tampoco ustedes estarán representados, quienes nos eligen día a día por nuestro atrevimiento al contra programar y mirar la realidad desde una perspectiva social y humana, no mercantilista, no velando por los intereses de nadie más que de nuestro público", puntualizaron.

Antes de cerrar, recalcaron que "es por esta razón que decidimos no ser parte de este debate a la espera de generar instancias propias donde el protagonista sea el pueblo y sus inquietudes, sus dudas y sus cuestionamientos".