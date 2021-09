No sólo de Marvel vive el hombre: Benedict Cumberbatch protagoniza western para Netflix

Los fanáticos celebraron recientemente la aparición de Benedict Cumberbatch en el trailer de Spider-Man: No Way Home, pero no sólo de Marvel vive el hombre. Ahora, el popular actor británico protagoniza un western que se estrenará próximamente en Netflix: El Poder del Perro, entrega que ahora cuenta con su primer trailer.

Phil Burbank es un carismático ranchero que inspira miedo y admiración en quienes lo rodean.

Cuando su hermano trae a casa a una nueva esposa y al hijo de ella, Phil se dedica a atormentarlos hasta que la posibilidad del amor lo invita a abrir su corazón.

El elenco de la película se completa con Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie y Frances Conroy.

El Poder del Perro, de producción australiana y dirigida por Jane Campion, tendrá un pre estreno en el Festival de Venecia para luego llegar al catálogo de Netflix el próximo 1 de diciembre.