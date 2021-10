El revival de CSI trajo de regreso a los queridos personajes de la saga original, sin embargo, para tristeza de los fans hubieron grandes ausencias.

Pero sobre eso, los personajes que regresaron explicaron en pantalla en donde se encuentran quienes no volvieron a la serie.

CSI Sara Sidle y su ex jefe Jim Brass conversaron sobre el paradero de Catherine Willows (Marg Helderberg).

Por un lado, Brass (Paul Guilfoyle) ha estado sufriendo de la enfermedad de la córnea de Fuchs, aunque se guarda la triste situación para sí mismo y ha sido el objetivo de una amenaza de muerte.

Sara (Jorja Fox) explica por qué ni sus ex colegas Catherine (interpretada en el CSI original por Marg Helgenberger) ni Gil Grissom (William Petersen) están con ella para esta mini reunión.

Catherine, según explica Sara, esta junto a su nietos, mientras que Gil está en Panamá recogiendo muestras de medusas. Aún no se sabe si Helgenber retomará su papel como la supervisora del laboratorio de criminalista, mientras que Petersen, si retomará su papel cómo se mostró en el trailer de la serie.

CSI regresa el miércoles 6 de octubre. La trama se enfocará en la lucha contra una amenaza existencial que podría derribar a todo el Laboratorio de Crimen y liberar a miles de asesinos convictos de regreso a las calles de Las Vegas, un nuevo y brillante equipo de investigadores dirigido por Maxine Roby (Paula Newsome de Barry) debe contar con la ayuda de viejos amigos, Gil Grissom (Petersen), Sara Sidle (Fox) y David Hodges (Wallace Langham).

Esta fuerza combinada desplegará las últimas técnicas forenses para hacer lo que mejor saben hacer, seguir la evidencia, para preservar y servir a la justicia en Sin City.

La serie se reanudará seis años después del final de la serie OG, con otros nuevos CSI interpretados por Matt Lauria (Friday Night Lights, Kingdom), Mel Rodríguez (Last Man on Earth), Mandeep Dhillon (After Life ) y Jamie McShane (equipo SEAL).