Amaro Gómez-Pablos ataca a Julio César Rodríguez y JC responde lapidario: "No lo pesco"

Un fuego cruzado entre dos reconocidos rostros de la televisión chilena es lo que se ha dado en las últimas horas. Amaro Gómez-Pablos disparó sin provocación alguna encima contra de Julio César Rodríguez y el conductor de Contigo en la Mañana decidió responderle lapidario.

La disputa se inició con la viralización del emplazamiento que el viernes pasado le hizo el ex presidente de la Democracia Cristiana Juan Carlos Latorre a Rodríguez en medio del matinal por un supuesto apoyo a un candidato de La Lista del Pueblo.

"¿Qué tiene que ver la LDP conmigo? Nunca los he apoyado. No tengo nada que ver con la LDP, ni siquiera sé quienes son", arremetió de vuelta JC.

El asunto es que el video viral luego muestra a Rodríguez pidiendo apoyo para Rafael Montencinos, co-fundador de LLP, y para los candidatos del movimiento.

Entonces, Gómez-Pablos compartió el video en Twitter y afirmó: "Lo que no entiendo es por qué lo niega cuando ese video de apoyo a la Lista del Pueblo fue de amplia divulgación, y grabado, con ese propósito".

No contento con eso, más tarde Amaro se volcó a Instagram para ampliar sus perspectivas, publicando la captura de una nota de La Segunda sobre el tema.

"Cada cual tiene derecho a opinar lo que quiera. Lo que no me parece, es dar pie atrás... porque burla la inteligencia de la audiencia y además deshonra al mismo colectivo político que dices apoyar. La falta es doble", recalcó en primer lugar.

Y continuó: "Soy de los que piensan que los periodistas no debieran convertirse en instrumentos de propaganda electoral, pero respeto las diferencias. Creo que 'mojarse el potito' en tiempos tan crispados no es caerle en gracia a un sector u otro, si no hacer 'la pega' procurando la mayor ecuanimidad y haciendo las preguntas duras a quien corresponda".

"En las lógicas actuales, un día te acusarán de 'facho' y al siguiente de 'comunacho'... pero aquello es sintomático de los tiempos que vivimos".

"Más allá de Julio César Rodríguez, esto me parece un buen tópico de debate en las Escuelas de Periodismo y un tema propicio a tocar como usuarios de la información", remató Gómez-Pablos.

¿Qué le respondió Julio César Rodríguez a Amaro Gómez-Pablos?

Por su lado, Julio César Rodríguez tuvo una tajante respuesta por las reprimendas de Amaro Gomez-Pablos y sus críticas sobre su apoyo a la Lista del Pueblo.

JC se descargó por medio de una serie de mensajes de texto enviados a la periodista Paula Escobar de Me Late, en los que aseguró que "no pesco a Amaro".

"Ellos saben que yo apoyé a los independientes, incluidos a los de La Lista del Pueblo, para que juntaran firmas para que se inscribieran y participaran. Lo hice con todos los independientes", añadió en su reacción.

Rodríguez siente que esto no compromete su credibilidad y "seguiré apoyando a los independientes de siempre".

