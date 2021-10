Aries (marzo 21 - abril 20)

Querrás saber de alguien que fue muy importante para ti en el pasado, pero que ahora no significa nada. Los más probable es que utilices las redes sociales para ello y quizás sientas melancolía. No caigas en la trampa y céntrate en el presente.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Sentirás la necesidad de estar en otro lugar porque buscas un poco de aire fresco o ideas renovadoras. Tal vez te haría bien practicar hacer ejercicio o algo de actividad física. Busca lo natural, aléjate del ruido y los lugares con mucha gente.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Extrañas la atención y probablemente la busques esta noche. Entiende que hay aventuras que pueden resultar, pero que luego te desestabilizan. No juegues con fuego y si lo haces, ten presente las posibles consecuencias.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Si notas distante a un serie querido o amigo y no sabes qué está pasando, acércate y pregunta sin miedo qué sucede. Si la respuesta no es clara, quizá deberías replantearte el tipo de relación que tienes con esa persona.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Haz el esfuerzo por mostrar una sonrisa en el trabajo y ser amable con esa persona que siempre está dispuesta a conversar o contar cosas personales, aunque no te caiga bien. Escúchala sin emitir juicios.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Si empezaste un nuevo trabajo que disciplinas distintas las que acostumbras y eso te absorbe mucho. Intenta relajarte y tomar aire para seguir, es cosa de tiempo para agarrar el ritmo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Esa estrategia profesional que has estado llevando a cabo no da frutos, pero debes tener paciencia, porque finalmente darás un paso importante e inteligente que significa un cambio positivo. No te aferrarás al pasado y, si es posible, desecha lo que ya no te aporta.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Quizás tu circula familiar te está agotando y necesitas un poco de independencia. Necesitas volar por tu cuenta. Es probable que llegue una solución a ese asunto. Será tu día de suerte si aceptas un trabajo, aunque no sea el ideal.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Esta semana terminará con muchos planes, algunos de muy por sorpresa, pero muy divertidos. Intenta disfrutar y eliminar las tensiones, pero todo a su medida y pensando en todo, en tu organismo y en lo que es mejor para tu salud.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Alguien te contará algo que te abre la mente y verás soluciones, lo que te permitirá respirar de las tensiones. Además, prepararás un viaje para ver a alguien a quien quieres mucho y eso te generará mucha alegría.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Intentar conseguir la perfección puede ser positivo si buscas límites y sabes cómo manejarlos. Pero ten cuidado con obsesionarte. Busca el equilibrio entre ambas opciones y verás buenos resultados.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Eres propenso a tomar en cuenta tus presentimientos, porque mucha veces funcionan. pero no te dejes llevar solo por la fantasía o las cosas imposibles de conseguir, No te alejes de la verdad, intenta ser objetivo y realista.