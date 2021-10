Aries (marzo 21 - abril 20)

Alguien te propone un plan que te sorprende y lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar y disfrutar de la jornada. Eso te va a venir muy bien para ayudarte a sentir más vitalidad y que tu humor sea mucho más positivo. Verás las cosas con optimismo.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Acallar cualquier tipo de crítica sobre ti o no querer ver la realidad si no te gusta, no es algo que a larga te vaya a resultar bueno. Es importante que aprendas a lidiar con la realidad por muy injusta que te parezca. Hoy te darás cuenta de ello.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Agradece todas las ayudas y los estímulos que estás recibiendo ante un esfuerzo o una situación poco ventajosa que tienes en estos momentos. Esas palabras de aliento te llevan a sentirte con más ánimos y ver que no todo pasa por lo injusto o negativo.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

No rechaces ese momento que tu organismo te pide para darte un respiro, para alejarte de todo exceso, ruido o interrupción del descanso. Quizá les está pidiendo demasiado y te puede dar un pequeño aviso. Haz caso a estas señales que son importantes.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Descargar tu conciencia te vendrá bien, así que si alguien intenta buscar en tu interior, no creas que será malo sincerarse e incluso decir un secreto porque puede ser muy liberador. Tus sentimientos estarán muy a flor de piel, todo te hará mella.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy vas a sentir más paz interior, aunque es cierto que debes pensar en pedir perdón a alguien con quien quizá has estado brusco o brusca y no has hecho un esfuerzo para volver a encontrarte con esa persona. Recuerda lo mucho que te dio en un determinado momento.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Si te has hecho la promesa de dejar algo que perjudica tu organismo, es ahora cuando puedes empezar a ponerlo en práctica. El tiempo más frío y el otoño te ayudan a centrarte en este objetivo que tanto bien te va a hacer. Lo puedes conseguir.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No descartes que sea un día con altibajos, puede haber nubes pasajeras en tu humor, pero las vas a superar con una ración de pequeños placeres, eligiendo esas cosas agradables, deliciosas, que te gustan y hacen que la vida te merezca la pena.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Das ejemplo con tu deportividad y buen talante al ceder en algo que crees te corresponde en beneficio de otra persona que sabes lo necesita más que tu. No te importa que hoy no consigas lo que pensabas, porque tu generosidad está por encima de todo.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Busca la conexión con una persona con la que compartes intereses de algún tipo, ya que esa mirada en común sobre algo te va a venir muy bien para socializarte un poco más. Hoy no te hará ningún bien encerrarte en tu mundo.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Puede que la economía se complique un poco hoy y te des cuenta de que dificultades no se han alejado del todo. Lo más importante es que te planteas soluciones. Pero individualmente no podrás hacerlo, tenlo en cuenta, aunque le pese a tu orgullo.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hay algo a tu alrededor, en tu entorno doméstico, que te interesa ordenar ya que de esa manera vas a sentirte mucho mejor a la hora de hacer un trabajo o simplemente de estar en casa. Rodéate de objetos agradables, pero que no sean excesivos.