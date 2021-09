Aries (marzo 21 - abril 20)

No sentirás miedo a decir lo que piensas, eso es algo muy propio de tu signo. Es difícil para ti ocultar tu sentir. No lo veas como algo negativo, solo debes saber cuándo y donde entregar tu perspectiva. Eso hará que los demás te escuchen y conseguirás tu propósito.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Por esta vez deberás callar lo que sientes y no mostrar tus emociones en público, ni siquiera a tus cercanos. Esto podría generar un poco de preocupación, pero te servirá para reflexionar.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No tengas miedo de confiar en los demás, no es algo negativo. No dejes que las malas experiencias de otros te afecten a ti. No te arrepientas de haber contado algo a alguien en quien confiaste. Hay alguien muy fiel que guardará tus secretos, aprecia a esa persona.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Volverá a ti esa energía física que habías perdido. Retomarás actividades que hasta hace poco te daban pereza o te producían cansancio muy rápido. Hay algo que te motiva, aprovecha esas ganas y supérate.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Tendrás una buena jornada si se trata de asuntos de dinero. De hecho, podrás ayudar a alguien que lo necesita. Hazlo con precaución, no te excedas y deja las condiciones claras.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

En tus manos estará tomar una decisión que afectará a muchas personas. Por esto, se consciente de las consecuencias, sé responsable y piensa en el bienestar de todos.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Te cuesta improvisar, porque eres una persona que piensa muy bien las cosas antes de actuar. Sin embargo, muy pronto tendrás que hacerlo debido a una dificultad inesperada que se presentará. Podrás resolverlo sin problemas, aunque requerirá un poco de esfuerzo.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No tengas miedo a la crítica y opiniones de los demás, tú sigue concentrado en tu camino y tus metas, no dejes que nada ni nadie te desestabilice. Los que hablan mal de ti, no te conocen y no saben cuáles son tus razones. No es necesario que des explicaciones, las cosas se darán solas.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Resultarás victorioso en una discusión relacionada con asuntos familiares. Las cosas resultarán a tu favor, solo se cauteloso y no te excedas en tus comentarios. La otra parte entenderá que no hay posibilidad de superarte en ese aspecto.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Te alejarás de algo, probablemente una actividad que te molesta o incomoda. Será la decisión correcta. No te dejes derribar por los comentarios de los demás, por mucho que intenten convencerte. Tu bienestar está primero.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

No te angusties por el futuro, eso no aporta nada bueno a tu vida, solo más presión. No dejes que la incertidumbre afecte tu día a día. Vive tranquilo, sin pensar en lo que podría o no ocurrir, eso no está en tus manos.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

No seas prejuicioso, nada bueno saldrá de eso. Abre tu mente e intenta comprender al resto. La empatía será tu mejor aliada estos días.