Aries (marzo 21 - abril 20)

Siempre es tiempo de aprender, no importa la edad y hoy vas a comprobarlo, porque se abrirá una puerta que traerá muchos buenos momentos. Disfrutarás de lo que estés aprendiendo y eso ampliará tus horizontes.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Te hace falta dinero para cumplir todos los planes que quieres llevar a cabo. Encontrarás la mejor manera de obtenerlo. Sin embargo, es importante tener claro las deudas a las que puedas comprometerte. Asesórate con alguien de confianza.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No es momento de insistir en historias amorosas no correspondidas o que no son muy claras. Si todas las cartas no están sobre la mesa, lo mejor es que te salgas del juego. Cuídate de las redes sociales, porque no siempre son del todo fiables.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Si recibes una advertencia sobre un posible peligro, no deseches el consejo, por muy tonto que pueda parecer. Finalmente esa persona tendrá razón y solo busca ayudarte.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Harás planes para volver a una actividad que se había detenido por circunstancias adversas. Pero ya es momento de retomar y retornar con seguridad. Ya es hora de volver a dejarte llevar por los beneficios que derivan de ella.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Tendrás muy buena comunicación con todo el mundo, pero especialmente con alguien de tu familia a quien tienes mucho cariño. No le exijas más de lo que puede dar. En lugar de eso, reconoce y agradece su actuar, y deja que viva sin presiones.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Esperas recibir una noticia sobre tu salud, pero es importante que no ye obsesiones con el tema, vive el día como si fuese otro más. Intenta distraerte lo más posible y tranquilízate, porque el resultado será mejor de lo esperado.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Piensas mucho sobre tu relación y eso es porque has visto cosas que no te pareces. Sientes que la otra persona se está alejando. Es hora de encontrar respuestas, no te engañes a ti mismo.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Deja que el corazón te marque tus próximos pasos. Tomarás una decisión importante que marcará tu felicidad. Con esto, finalmente te alejarás de zonas oscuras o egoístas.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

No te queda más remedio que sacar fuerzas para enfrentar una compleja situación que pone en juego muchas cosas. Quizás te toque comenzar de nuevo, deberás regenérate. Hazlo sin dejarte llevar por la oscuridad.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Últimamente la tristeza ha rondado tu vida, pero saldrás adelante luego de que alguien te haga un regalo. Notarás que no todo el mundo mira hacia otro lado. Confía en las intenciones de esa persona, eso significa abrirse a todas las posibilidades de la vida.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Si te lo pones como una meta serie y asumes las responsabilidades, podrás establecer lazos más fuertes de los que crees con alguien que te interesa. Pon los pies sobre la tierra, pero sin perder el romanticismo.