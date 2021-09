Mañana viernes 17 de septiembre comienzan las Fiestas Patrias en Chile, donde habrá todo un fin de semana para realizar los tracionales festejos y celebraciones o simplemente para poder descansar.

Con las celebraciones nacionales también llega el Aguinaldo o Bono de Fiestas Patrias, el cual tiene como objetivo aliviar los gastos que realiza la ciudadanía para las celebraciones, como las comidas y bebestibles.

El monto base del aguinaldo de Fiestas Patrias 2021 es de $20.624. A eso se le suman $10.581 por cada carga familiar que esté acreditada al 31 de agosto de este año.

El proceso de pago comenzó el 1 de septiembre y por lo general se asigna junto con las pensiones antes del 18 de septiembre. Por el lado de los trabajadores del sector privado, la asignación dependerá si esta contemplado en su contrato de trabajo.

El dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Cómo sé si soy beneficiario del Bono Fiestas Patrias?



El Bono o Aguinaldo Fiestas Patrias tiene los siguientes requisitos en cuanto a montos y quiénes pueden obtenerlo:

Empleados del sector público



- Tendrán como aguinaldo de $76.528, siempre y cuando al mes de agosto de 2021 tengan una remuneración igual o inferior a $794.149. Para los que excedan este ingreso, el aguinaldo será de $53.124.

Pensionados



Los que reciban una pensión del IPS tendrán un monto de $20.264, agregando $10.581 por cada carga familiar que posean. Para tenerlo, se contempla el siguiente grupo hasta el 31 de agosto:

- Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Básica Solidaria de Vejez o de Invalidez.

- Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

- Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos, Ley N° 19.234.

- Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744.

- Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

- Pensionados o pensionadas de reparación: Ley N° 19.123 (Rettig) y Ley N° 19.992 (Valech).

- Beneficiarios o pensionadas de Indemnizaciones del Carbón, Ley N° 19.129.

- Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

- Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio por Discapacidad Mental.

Pueden ver más información en la página web del IPS o haciendo CLIC AQUÍ.

Sector Privado



-Mientras esté contemplado en su contrato de trabajo.

-Si existe un contrato o convenio colectivo donde el aguinaldo esté incorporado como cláusula.