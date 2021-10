Martín Lasarte se presentó en conferencia de prensa tras la dura derrota de Chile ante Perú, que lo compromete aún más en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El DT intentó analizar el cotejo y manifestó que “está claro que vinimos con toda la intención, la ilusión de sacar un resultado positivo, cosa que no conseguimos. Pero si algo tiene la Eliminatoria es que cada grupo de partidos modifica los puestos en la medida que se dan los resultados. Tenemos las mismas obligaciones. Venimos de partidos complicados, Brasil en casa y tres salidas, no le pasó a nadie eso. Ahora debemos obtener los seis en casa”.

“No hay una cuestión constante y lapidaria en el fútbol. En el primer tiempo, a excepción de los primeros minutos, tomamos el control, malogramos una opción clara y de un lateral nos hacen un gol. Modificó la confianza que traíamos. Estábamos para hacer dos cambios cuando llegó el segundo gol. Ese fue el mejor momento de Perú. No creo que sea tan lapidario como para pensar que no podemos ir al Mundial”, abundó.

Asimismo, reflexionó que “me comentaron que el presidente dijo que había que sacar siete puntos y ya no es posible. Se lo deben preguntar a él. Me compete la responsabilidad como entrenador, no sé qué porcentaje será. El fútbol es una cuestión compartida, sino sería sencillo, pero tengo mi cuota”.

Martín Lasarte durante el partido de Chile ante Perú. | Foto: Agencia Uno

Consultado por Alexis Sánchez, Lasarte dijo que “en un chispazo, en un golpeo jugadores como él pueden modificar todo. Él no viene teniendo minutos y eso va en desmedro de su rendimiento. Jugar lo acerca a su mejor nivel. Es difícil responder ahora si era mejor sustituirlo”.

“Como terminamos jugando es difícil ganar. Paraguay es duro, empató con Argentina. Hay que aumentar el caudal de juego, el porcentaje de llegadas y de aciertos, que es nuestro gran talón de Aquiles. Pero como hoy es difícil, tenemos que modificar muchas cosas”, complementó.

Finalmente, envió un mensaje al hincha. “Sé que la gente está dolida, triste, enojada, es así, lo entiendo. Pero tenemos al fin dos partidos de local con público y les pido que apoyen a los jugadores, que les den alas, que los empuje. A ellos. Es una situación delicada, nunca hay nada fácil, entiendo el dolor, la rabia, pero les pido que apoyen, es poquito tiempo el que va a pasar. Que empujen a los jugadores, que les den energía. Los necesitamos”, remató.

Chile ahora juega con Paraguay el domingo en el estadio San Carlos de Apoquindo y el próximo jueves frente a Venezuela en idéntico escenario.





Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.