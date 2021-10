Luis Jiménez revela la especial tarea que tuvo en Chile vs Venezuela: “Hace tiempo no lo hacía, es algo diferente”

Luis Jiménez jugó fijo entre los centrales de Venezuela en el triunfo de Chile por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 en un rol que si bien ha desempeñado de manera similar en Palestino, tuvo sus grandes diferencias.

“Nosotros estamos a disposición de lo que pida el técnico. Si bien en Palestino utilizo la misma posición, es un poco diferente. Me recojo mucho más que en la selección. Ahí tengo que fijar más a los centrales para generar espacios para los interiores. En el partido anterior fueron Arturo Vidal y Charles Aránguiz y luego Arturo Vidal con Diego Valdés. Nuestro juego es más por fuera en Chile, además. Pero más allá de lo personal, lo importante es llevar adelante la idea del técnico y conseguir los resultados”, reveló el Mago en diálogo con Metrópolis PM de radio La Clave.

“Hace tiempo no jugaba ahí, es algo diferente, pero intento hacerlo lo mejor posible. No participé mucho del juego, pero intenté hacer buenas las pelotas que me llegaron, obviamente guiar nuestra presión también. En el primer tiempo creo que salió muy bien. Ya con el marcador a nuestro favor quedaron más espacios. Venezuela arriesga, tiene el balón, pero no nos creó mucho peligro”, abundó.

Luis Jiménez se fijó como 9 entre los centrales ante Venezuela. | Foto: Getty Images

Asimismo, pidió bajar un cambio con los extremos. “Hace tiempo se viene criticando demasiado excesiva. Cuando estaba Rueda se hablaba del recambio, después que no existía, que debían jugar los mismos, llegó Lasarte y se hizo un buen amistoso, se hablaron de los cambios que se veían. Hay que ser más equilibrados. No somos los mejores ahora pese a estar en la pelea. Hace dos semanas no estábamos muertos tampoco. Vi los medios y tras el partido con Perú, estábamos acabados, Lasarte se tenía ir. Entiendo qué es lo que vende, pero es un poco excesivo. Hay críticas a algunos jugadores demasiado rudas y no las comparto. Hay que ir paso a paso. Espero que este proceso termine con la clasificación de Chile al Mundial”, sentenció.

“Lo lindo y lo complicado del fútbol es que todos son entrenadores y futbolistas, todos pueden opinar. Cada uno puede decir quién tiene que jugar, pero el técnico ve quién le puede servir en el día a día y en tal posición en determinado partido”, complementó.





Finalmente, reveló que “no me veía de vuelta en la selección después de 11 años. Es difícil, desde el año pasado juego en una posición nueva. Eran muchos factores. Disfruto cada vez que voy, a esta edad siempre puede ser la última, es la realidad”.