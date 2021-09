No cabe ninguna duda que una de las grandes figuras del Campeonato Nacional es el volante Leonardo Gil, quien se adueñó del mediocampo de Colo Colo y apunta de entrega, goles y asistencias se ha convertido en un indiscutible para Gustavo Quinteros.

En ese sentido, en el programa de Deportes en Agricultura analizaron el rendimiento del colorado y Patricio Yáñez adelantó que el futbolista merece tener una oportunidad por rendimiento en la próxima nómina de la selección chilena para la tripla fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Ojalá no se transforme en una (Eugenio) Mena dos, lo que realizó en su momento Reinaldo Rueda cuando lo pedían a gritos que fuese convocado, porque tenía un buen rendimiento en el fútbol argentino. Finalmente, (Martín) Lasarte lo terminó citando”, partió diciendo.

“Espero que la tozudez de Lasarte no sea más fuerte de no llamar a Gil. Más allá de los gustos, yo no digo que va a ser titular, pero al menos te puede generar un cambio en algún momento determinado del partido”, agregó.

En la misma línea, complementó que “no es un típico volante, es un volante mixto, que tiene llegada, que tiene gol y que merece tener una opción en La Roja, merece estar en la próxima convocatoria para las eliminatorias”.

De esta manera, Leonardo Gil sigue sumando bonos para ser considerado para la fecha triple de octubre próximo, donde el Equipo de Todos necesita tener a los mejores para sumar puntos ante Perú, Paraguay y Venezuela para seguir en carrera a Qatar 2022.