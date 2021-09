A dos meses de su primera experiencia con la selección chilena, Ben Brereton, ya se prepara para viajar en ocubre y disputar las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Este martes ofreció una entrevista a al Podcast oficial de la EFL, conducida por Mark Clemmit, y reveló algunos detalles de la concentración de la Roja.

"Mi familia está muy orgullosa, apenas había visto a la familia de Chile, así que es algo que definitivamente valoro", comenzó Ben.

Sobre su primera nómina, comentó: "No sabía que Chile podia estar interesado, fue un gran honor que me llamaran y no lo dudé".

Aunque reconoció: "Estaba un poco nervioso en el avión, porque es un gran equipo que ganó dos Copas América y han jugado juntos por mucho tiempo. Y tener todo el país detrás de mí, realmente fue una tremenda experiencia".

"Fue un ambiente muy distinto, los jugadores eran brillantes, los partidos son muy diferentes. Pero intenté entrenar día a día, intentar adaptarme y disfrutar", afirmó.

Ben Brereton viene de marcarle un gol en el Blackburn Rovers (Getty)

Luego, recordó: "Jugar contra Messi y Neymar fue genial, fue increíble para ser mis primera apariciones con Chile y en el fútbol internacional de selecciones".

Dice que practicó mucho para cantar el himno: "Traté de aprendérmelo, pero cuando estábamos en la cancha fue un poco difícil para mí recordar las palabras y ponerlas juntas, pero ya manejo el ritmo de la canción. Pero no iba a cantar si no me la sabía perfecto".

Cosultado por los problemas para comunicarse, aseveró: "En la cancha es más fácil, porque los jugadores juegan en Europa y tienen el lenguaje universal. Pero afuera de la cancha es más complicado".

Finalmente, se refirió al comercial que grabó con Pepsi: "Estaba por volver a Inglaterra, pero mi agente me dice que Pepsi quería hacer un comercial y me dijo que era una gran oportunidad. También fue una gran experiencia y realmente la disfruté".