La igualdad sin goles de Chile ante Ecuador en Quito dejó un buen sabor de boca en el ex seleccionado nacional y mundialista Patricio Yáñez, quien destacó la voluntad de la Generación Dorada de la selección chilena para llevarse un punto de su visita a Quito.

"Es un sabor dulce. ¿Cómo amargo? Para nada amargo, si todos daban la posibilidad de no sumar nada, absolutamente nada, que Ecuador nos iba a pasar por encima, que era un equipón", dijo con dedicatoria el comentarista de Deportes en Agricultura.

"Cuando Chile se atrevió y pudo, se instaló 25 metros más arriba, Ecuador sufrió y no llegó. No pasaste un papelón, no te pasó por encima. Esta es la Generación Dorada, este es el pensamiento", celebró el Pato.

"Cuántas veces nos metieron en la cabeza que era imposible, pero estos chicos nos han demostrado que se puede, con esfuerzo, con rendimiento. Chile se instaló en terreno de Ecuador y consigue un empate merecido".

En el análisis, Yáñez reconoce que "de haber tenido más atrevimiento, Chile pudo haber ganado el partido, especialmente cuando Ecuador quedó con un hombre menos. Pero ahora lo que queda es recuperar y pensar en Colombia".

