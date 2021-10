Martín Lasarte vive su momento más complicado al mando de la selección chilena. El técnico ha ganado apenas un partido de 11 disputados y es uno de los colistas en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

La Roja tiene solo siete puntos y está lejos aún de los puestos de clasificación o hasta repechaje, pero hay optimismo en revertir la situación. Así lo dejó claro Machete, quien este sábado habló en conferencia de prensa.

El técnico, además de repasar su momento personal y adelantar el duelo con Paraguay de este domingo, reveló que hubo conversaciones al interior del camarín. La crítica realidad del equipo en la lucha por un cupo en Qatar hizo que los referentes sacaran la experiencia por encima.

"Supongo que todos imaginarán que en el vestuario post partido, el ambiente no era el mejor. Era uno roto, con dolor, pero también con rebeldía y sobre todo en los que tiene más recorrido. Y en apoyo con los que tiene menos experiencia", comenzó explicando.

Chile terminó más que herido tras el partido con Perú. Alexis Sánchez no tuvo su mejor noche, pero el plantel salió a respaldarlo para que vuelva a brillar. Foto: Agencia Uno

Para Lasarte, las últimas prácticas han dado espacio para que el equipo se reencuentre. "Ayer fue bueno, tuvimos una charla grupal y por distintos grupos. Vi a la gente sana de mente, con ilusión. Si ese deseo existe, todo lo demás es posible. Más allá del dolor de la derrota, hoy veo un buen ambiente para competir mañana".

De hecho, Machete recalcó que todavía no quieren imaginar el panorama una vez termine la triple fecha y solo quieren ganar. "Nuestro pensamiento pasa por Paraguay, que es el inmediato rival. Hay una serie de pautas que pueden incidir hasta negativamente, como las amarillas".

En esa misma línea, destacó a los referentes por ayudar en un momento tan difícil en lo anímico. "Cualquier selección que tenga el privilegio de tener jugadores de experiencia, que han sabido ganar y han vivido momentos duros, con mochilas pesadas, es importante y más para acompañar el trabajo de otros con menos experiencia o recorrido. Creo que es muy importante".

Respaldo total a Alexis Sánchez

En el partido con Perú, Alexis Sánchez tuvo su esperado regreso a la selección chilena después de la Copa América, donde llegó apenas. Pero para mala suerte, el tocopillano no tuvo el rendimiento esperado jugando más de enlace y terminó siendo irrelevante en el partido.

"Siempre digo lo mismo. Cuando un jugador no puede dar el máximo como una nota 7 aquí, tiene que dar 5 y no 3. Alexis no estaba para el 7, no está en su mejor momento, pero lo vi con ganas, con deseo, nunca se escondió e intentó", explicó el DT.

Finalmente y tomando otra vez lo de las charlas al interior del camarín, Lasarte reconoció que el plantel se cuadró con Sánchez para que levante el ánimo. "Es algo valorado por sus compañeros en las charlas que hemos tenido". Eso sí, advirtió que no volverá a tomar ese puesto en la cancha. "Vamos a buscar otras posiciones porque el partido así lo demanda. Por lo menos en el inicio, no sé si va como el otro día".

