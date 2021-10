Martín Lasarte descarta estar cansado al mando de Chile y dispara: "Creo que he aportado, pero no estoy satisfecho"

La selección chilena vive un momento crítico en su lucha en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja suma apenas siete puntos y está lejos de los puestos de clasificación, viéndose obligada a ganar todo lo que le queda por delante.

El equipo dirigido por Martín Lasarte no lo ha pasado bien en las últimas jornadas y apela a una hazaña para poder conseguir un boleto a la cita deportiva. Para lograrlo, será clave que en los duelos que restan en esta triple fecha ante Paraguay y Venezuela, se aseguren los seis puntos en disputa.

Este sábado y previo al choque con los guaraníes, Machete conversó con los medios y al ser consultado por RedGol sobre cómo lo vive en la interna, reconoció que "no soy de los que vive las derrotas. No me da ni para ver un programa de TV en las primeras 24 horas. Vivo las derrotas desde ese lugar, incluso como jugador. Siempre fue así".

De hecho, Lasarte explicó que intenta rescatar lo positivo. "Es cierto que después de la reflexión o descanso, salen cosas buenas, nuevas ideas, refrescar, apoyar otras que frente a la derrota pueden estar saliendo bien".

Ante Paraguay y Venezuela, Martín Lasarte no solo se juega el puesto sino también el futuro de Chile rumbo a Qatar 2022. Foto: Agencia Uno

El técnico no se quedó ahí y reconoció que no se han obtenido resultados, aunque recalcó que en cuanto al juego no han quedado al debe. "No es tirar ni flores ni basura. Los últimos dos partidos no han sido buenos, todos de visita. A ningún equipo le ha pasado. Jugamos mal el otro día, es lo que es. Pero en línea generales, hemos hecho buenos partidos. Hemos jugado bien. Tenemos armas para soñar todavía con esa posibilidad"

"Soy un utópico, pero lo primero que hay que hacer es creer. Es cuestión de fe, no solo es racional. Hay sueños, motivaciones y eso juega. Así se consiguen los grandes logros. Yo lo creo y sé que los jugadores también. No sé si ganaremos bien, pero queremos llevarnos el triunfo y encontrar el empujón que venimos buscando", agregó.

"He aportado, pero no estoy satisfecho"

El paso de Martín Lasarte por la selección chilena no ha sido el mejor. De hecho, en 11 partidos apenas ha conseguido un punto, lo que lo tiene con uno de los rendimientos más bajos en la historia. Pero pese a ello, considera que algo le ha dejado a la Roja.

"Sería de mala cepa hablar del aporte. Si hay alguno, que lo haga otra gente. Otros han dicho el no aporte, así que no soy yo (quien debe decirlo). Creo que he aportado, pero no estoy satisfecho. Quizás hasta la fecha anterior, con el empate ante Argentina, hicimos un buen partido con Brasil, aunque los resultados no coinciden. En Colombia no fue un buen partido y el otro día lo mismo, lo jugamos bien", explicó.

Finalmente dejó en claro que no se hace el loco con el mal momento de la Roja. "Soy el más autocrítico de todos. El fútbol muchas veces tiene estos caminos, donde las cosas no salen, no funcionan, pero hay que seguir trabajando. Estoy convencido de que podemos encontrar el click para modificar la dinámica del equipo".

Chile tendrá que jugarse el todo o nada en lo que le resta de eliminatorias. El primer desafío es Paraguay este domingo en San Carlos de Apoquindo, donde no hay otro camino que el ganar. Las últimas chances para seguir soñando con Qatar están encima y hay que dar la pelea como sea. ¿Se logrará la hazaña?

