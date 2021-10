El ex volante de la Roja realiza un live en su Instagram donde analiza el momento de la selección. Si bien todavía confía en sus compañeros, deja dudas sobre por qué Lasarte no puso a un jugador como Paulo Díaz en cancha.

Una vez finalizado el partido de la Roja ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, Jorge Valdivia se la jugó con un live en sus redes sociales, donde en compañía de Verónica Bianchi y Claudio Valdivia analizaron a la selección chilena.

El "Mago", en su manera particular, detalla la oportunidad que se dejó escapar en Lima y, tal como lo hizo alguna vez, se acercó a la cámara para decir que sabía lo que iba a pasar.

"Este partido era trascendental. Lo dije antes. Porque si Chile ganaba podía acercarse, pasaba a Perú y se acercaba a posiciones de arriba. Perdiendo se alejan hasta del repechaje y eso nos tiene triste. Podemos jugar mal, pero cuando uno ve la tabla de posiciones uno dice que se ve cada vez más difícil, tienes que tener brazos grandes para remar, pero yo confío", destaca Valdivia.

Jorge Valdivia fue respetuoso con sus compañeros pero asegura que le generan dudas algunas determinaciones del entrenador

Si bien mantiene la confianza en su ex compañeros, al ex "10" de la Roja le quedaron dando vuelta algunas dudas sobre el planteamiento que puso Martín Lasarte en Perú con algunos jugadores.

"Si viene un periodista y le pregunta a Lasarte por qué no puso a uno de los mejores jugadores de Argentina, que la está rompiendo en River, yo Lasarte no sé qué responder. Al jugador que pasa en un momento extraordinario, tenga la edad que tenga, si lo rodeas con compañeros como Gary, Charles, que son jugadores de trayectoria larga, es muy fácil para ellos. Paulo Díaz tuvo que haber jugado y no sé por qué no lo puso", detalla Valdivia.

Para Valdivia los experimentados deben seguir jugando vengan como vengan en sus equipos.

El volante que quedara sin club para la segunda mitad del año, aunque aseguró que está lejos del retiro, también analiza el momento de Alexis en la selección donde, pese a lo poco de fútbol que traía en el cuerpo, debe estar siempre en el equipo.

"Alexis, Edu Vargas, Arturo, son jugadores que, aunque no vengan jugando en sus equipos, se ponen la camiseta de la selección y son unas bestias. Alexis venía con poca actividad, no los vimos en sus mejores días, pero creo que igual hay que ponerlo porque de pronto se ilumina. Le faltó un socio, porque ese es Isla pero estaba tapado", comenta Valdivia.

Si bien no quiso tirar sus palos a Martín Lasarte, menos detallar su opinión por si debe seguir por respeto a sus compañeros, cree que si hay que buscar respuestas al momento hay que ir donde el presidente de la ANFP.

Si bien no quiso apuntar sus dardos contra el entrenador asegura que hubo tiempo para encontrar un experto en Eliminatorias

"Primero le caemos con todo a Milad, porque fue una apuesta de él. Hubo tiempo suficiente para encontrar un entrenador de Eliminatorias. Le voy a decir a la gente lo que dije hace tres días. Gareca llevó a Perú al Mundial, hizo grandes campañas en Copa América y viene mejorando en esta Eliminatoria. Eso te da experiencia para una selección. Gareca es entrenador de experiencia. Habrá que preguntar a Pablo Mildad qué es lo qué buscó", finaliza.