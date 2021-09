La selección chilena se trajo un punto desde Quito, porque empató 0-0 con Ecuador, resultado que le sirve al equipo de Martín Lasarte para seguir con opciones en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Chile no sumaba desde 1997 en la capital ecuatoriana, situación que destacó el ex volante de la Roja Fabián Estay, quien en diálogo con RedGol analizó el encuentro, pero no quedó tan contento con los cambios de Machete.

"Chile jugó bien, pero tampoco tuvo la profundidad necesaria para inquietar a la portería de Ecuador, no digamos que el arquero de ellos fue figura. En el desarrollo me parece que Chile mostró mayor volumen de juego, de movilidad, pero le falta profundidad en la última zona, alguien que pueda meter un pase para gol o un jugador que llegue a cerrar cuando se desborda", indicó el Pelusa desde México.

"Me parece que es un buen resultado, porque no se había sumado hace mucho tiempo ahí, pero cuando quedas con un hombre de más me parece que Lasarte se equivoca en los cambios, porque le quitó velocidad y potencia al equipo, que se desdibujó", agregó.

Estay criticó los cambios de Machete - Getty

Para el ex Colo Colo el problema estuvo en las variantes que hizo el estratega nacional, quien no aprovechó que en gran parte del segundo tiempo Chile jugó con un hombre más.

"Hubo rendimientos individuales muy buenos, colectivamente también, era el momento para ganar en Ecuador, pero no se pudo ante un rival potente, muy rápido. El planteamiento de Lasarte me pareció bueno, pero los cambios no dieron el efecto, no acertó", cerró.