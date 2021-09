En octubre se vivirá un nuevo Perú contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, el que siempre trae una historia especial. Aunque quedan días, un polémico Roberto Palacios declara en los medios peruanos exigiendo un triunfo de su selección.

"Esta fecha triple es clave y con Chile no se puede perder. Ahora espero que no les moleste que yo diga esto. Ante Chile se tienen que ganar los tres puntos, por la posición en que estamos y lo que queremos; que es clasificar al mundial", declara en el medio Líbero.

La palabra tajante del ex volante de la selección peruana se debe a que está en polémica con los jugadores que dirige Ricardo Gareca, luego de una guerra de declaraciones que hizo tras el empate en Lima ante Uruguay, que encontró respuesta en los nominados del vecino país.

"Me preocupó mucho que lo hayan tomado de esa manera. Empatar en casa en una eliminatoria es como una derrota. Ellos lo tomaron de esa manera y usaron las redes para decirme que yo era el enemigo. A mí no me van a decir que soy enemigo. Yo he demostrado amor y entrega total a mi selección. Yo no tuve que responder a eso, la gente se encargó de eso. A palabras necias, oídos sordos", destaca el "Chorrillano".

Perú igualó contra Uruguay en Lima por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, donde se ganó la crítica de Roberto Palacios.

Perú tendrá una difícil fecha Triple de Eliminatorias, donde enfrentará a la Roja, Bolivia y Argentina. Mientras que el equipo de Martín Lasarte se jugará la vida ante los peruanos, Paraguay y Venezuela, para seguir con vida camino al Mundial de Qatar 2022.

