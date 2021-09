El presidente de la ANFP cuenta que pensaban sacar cuatro puntos en esta última fecha, pero que no se cumplió el objetivo. Además que le entregan todo el apoyo a Machete para sacar al equipo adelante, para que pueda trabajar tranquilo.

La imagen que dejó la selección chilena tras caer 3-1 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 no fue de las mejores. Por lo mismo, en la directiva de la ANFP también han sacado cálculos para que todo el proceso no se vaya a tierra, aunque para eso ponen una dura misión para los próximos partidos.

Es que en la siguiente fecha FIFA Chile enfrentará a Perú como visitante, además de Paraguay y Venezuela en casa, donde Pablo Milad puso una tarea especial al cuerpo técnico de Martín Lasarte.

"Las expectativas que teníamos eran, a lo menos sacar unos cuatro puntos, y eso no se cumplió. Esto obliga en la próxima fecha triple a sacar, a lo menos, siete puntos y ojalá fueran nueve. Esto nos dejaría en carrera aún, no hemos perdido la fe y no hemos perdido esperanza, a pesar del primer tiempo para el olvido, la verdad es que nos pasaron por arriba", comenta Milad en Canal 13.

Si bien no se quiso referir en concreto a la continuidad del técnico uruguayo, destacó que cuando le dan la confianza a un entrenador trabaja mejor, y eso es lo que quieren con Lasarte para que pueda levantar a la selección chilena.

Martín Lasarte fue confirmado por la ANFP, aunque le pusieron presión para la próxima fecha FIFA

"Primero uno trabaja por convicción y no por apoyos multilaterales. Cuando un técnico siente el apoyo de todo el entorno trabaja con mayor confianza, con mayor seguridad y eso lo transmite a sus jugadores. Nosotros no tenemos nada perdido aún", destaca.