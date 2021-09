Balán Gonzales anticipó el el clásico del Pacífico entre Chile y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. Dice que los chilenos no tendrán compasión con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Ex figura de Perú: "Los chilenos van a ir a romper a Guerrero y a Farfán en Lima"

Este 7 de octubre la selección chilena se enfrenta a Perú en el Clásico del Pacífico que se jugará en Lima por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Los hinchas peruanos apuestan a parar una peligrosa delantera con Farfán, Lapadula y Guerrero, aunque según los medios incaicos el técnico Gareca no tiene contemplado usar a sus tres figuras desde el inicio.

Consultado por su delantero predilecto, el ex atacante peruano, Andrés Balán Gonzales, dice que prefiere al nacido en Italia, Lapadula, por su presente en Europa.

Y es que Paolo Guerrero no es titular en el Inter de Porto Alegre, mientras Jefferson Farfán juega actualmente en Alianza Lima y no tiene el nivel de años anteriores.

"Gianluca Lapadula tiene que jugar, hermano. Respeto mucho lo que significa Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, pero hoy en día Lapadula es el que tiene que ser titular. Juntos no los veo, sería dar un poco de ventaja", señaló el Balán.

"Farfán no está al ciento por ciento. Las Eliminatorias no es un torneo como el campeonato local. No desmerezco, pues es un mérito enorme el esfuerzo hecho por Jefferson, pero en Eliminatorias lo van a matar al chico. Hacerlo jugar al 50 o 60 por ciento es exponerlo o regalarlo", afirmó.

Finalmente, advirtió que los defensas chilenos no tendrán compasión con la delantera peruana: "Los chilenos saben que no le pueden entrar a ‘media caña’, porque Jefferson te pinta la cara y te hace el gol. Así que van a ir a romperlo. En una pelota dividida con Paolo Guerrero, cualquier defensor chileno se lo va a querer comer".

