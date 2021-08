Los deportistas nacionales del Team Chile tuvieron una destacada participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y pese a que no se logró sumar medallas, algunos volvieron con diplomas por sus grandes actuaciones.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están llegando a su fin y la participación del Team Chile ya culminó con un sabor de dulce y agraz, ya que si bien, no se consiguieron sumar medallas, sí se realizaron buenas presentaciones en distintas disciplinas y algunos deportistas, lograron regresar al país con un diploma.

Dicho galardón se le otorga a los competidores que finalizan entre el cuarto y octavo lugar en sus disciplinas y tres deportistas chilenos lograron dicho reconocimiento.

Se trata de Macarena Pérez, quien finalizó en el octavo lugar del el ciclismo BMX freestyle, disciplina debutante en la máxima cita del deporte.

Otro que también se quedó con su diploma fue Yasmani Acosta, quien llegó a disputar la medalla de bronco en la lucha grecoromana, pero cayó en la disputa de la presea ante el ruso Sergei Semenov. El galardón indica que Acosta fue quinto en su disciplina.

Quien nos tuvo en vilos durante su participación fue Guillermo Mito Pereira. El golfista nacional fue la revelación en su deporte e incluso, superó a Joaquín Niemann, quien era una de las principales cartas del Team Chile para ganar una medalla.

Mito no logró quedarse con el oro tras un golpe de película en la definición del hoyo 18 donde la pelota caprichosamente no quiso ingresar al orificio. Por eso, terminó cuarto y no logró colgarse la presea de bronce al cuello.

Los diplomas fueron entregados por el Comité Olímpico Internacional (COI) a la delegación chilena en Tokio.