El Real Madrid espera por Kylian Mbappé, más aún después del arribo de Lionel Messi a la capital francesa. Florentino Pérez cree que con la Pulga en el plantel, el PSG podría abrirse a dejar partir al campeón del mundo.

Sin embargo, el presidente del equipo parisino, Nasser Al-Khelaifi, aseguró este martes, durante la presentación del argentino, que confía en que Mbappé se quede en el club.

"¿Mbappé? Es jugador del PSG. Ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo... Conocemos su futuro, ya ha dicho que no quiere dejar el equipo y se quedará. Dijo que quería un equipo competitivo, y no se puede tener un equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. Es parisino y tiene mentalidad de ganador. Es un jugador nuestro", señaló.

"Tenemos una gran ambición en nuestro proyecto, y ahora esto culmina con la llegada del mejor jugador del mundo. Ojalá Messi pueda conseguir muchos trofeos con sus compañeros, que son los mejores del mundo. Y a uno de los mejores entrenadores del mundo, como es Pochettino", añadió.

Acerca del control financiero, respondió: "Seguimos la regulación del Fair Play desde el primer día. Antes de hacer cualquier cosa, nuestro equipo financiero verifica todo. Teníamos la capacidad de fichar a Messi por el Fair Play Financiero y siempre seguiremos las reglas. Esto es algo que hacemos por el club, y también por la ciudad de París".

En cuanto al impacto del fichaje de Messi en la Ligue 1, aseveró: "Creo que el Campeonato está subiendo de nivel. También en derechos de televisión. Ahora todo el mundo quiere ver el PSG de Messi. Lo que aumenta el valor de otros clubes. Los demás presidentes me agradecieron la llegada de Leo. No solo lo hacemos por el club, sino también por Francia y la Ligue 1. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a Vincent Labrune (presidente de la LFP). Todos quieren aprovecharlo".