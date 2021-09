Lionel Messi y la emoción de sus hijos por la Copa América: "Cada dos por tres me dicen 'papá, fuiste campeón'"

Pasaron dos meses y Lionel Messi aún procesa el título que la selección argentina obtuvo en la Copa América pese a que su foco está en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, el momento que vivió en Maracaná al vencer a Brasil es algo que jamás sacará de su mente.

Tras las decepciones de perder las dos finales ante Chile en 2015 y 2016, además de la del Mundial 2014 frente a Alemania, para el jugador del PSG esto significó la máxima alegria. "Esto fue lo más difícil. Pasé muchas cosas. Tuve la suerte en el club que me tocó ganar muy rápido y seguido, los golpes vinieron después. Con la selección fue golpe tras golpe, competición por competición. Poder disfrutar algo con la Selección fue especial", dijo a Espn F90.

Para el legendario futbolista, lo más importante es la repercusión de lo logrado a nivel familiar. "Mis hijos disfrutaron la Copa América como nunca, los chicos cantan la canción de Argentina, se acuerden de la final, de Brasil… es espectacular ver cómo disfrutan eso. Cada dos por tres me dicen 'papá, fuiste campeón'. Se hicieron fanáticos mal de la selección", apuntó.

Lionel Messi aún está procesando todo lo que sucedió en la Copa América. (Foto: Getty Images)

Para la historia quedará el momento del pitazo final cuando todos sus compañeros corrieron a abrazarlo y la reacción de alivio al quitarse de encima una mochila muy pesada. "Sentí un montón de cosas, no lo podía creer. Había peleado tanto, soñado tanto, que en realidad no entendía lo que estaba pasando. Era como un sueño, fue un momento espectacular, estaba totalmente ido y paralizado. No podía creer que se había dado".

Messi ahora piensa en el camino a Qatar 2022, en el que este jueves se medirán a Bolivia en su reencuentro con la afición y apunta a que sería un error pensar que no hay más por hacer. "Creer que llegamos a nuestro tope, creer que somos los mejores, tenemos que seguir creciendo. Aprovechar el envión. La Copa América nos tiene que dar el envión para crecer en el juego. Crecer en lo futbolístico", manifestó.

