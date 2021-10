Robbie Robinson falla un gol increíble y su DT lo liquida: “Cuando no anota el mano a mano, el equipo pierde la fe”

Inter Miami y Robbie Robinson pasan por un pésimo momento. El que fue seleccionado chileno pero que luego desistió fue titular ante Columbus Crew y cayeron por 4-0, comprometiendo aún más su opción de clasificar a los playoffs de la MLS. Por si fuera poco, el delantero falló un gol increíble en mano a mano con el arquero rival que pudo poner en partido a su escuadra y su DT, Phil Neville, lo hizo ver en la conferencia de prensa posterior sin asco.

Y es que el ex Manchester United nombró con todas sus letras al de nacionalidad chilena. “Siento que en el momento en que Robbie Robinson no anotó ese mano a mano el equipo perdió toda la fe. Cuando llegamos al vestuario en el entretiempo e íbamos 2-0 abajo no lo podía creer”, disparó sin anestesia.

La jugada se dio cerca de la media hora, cuando el encuentro todavía estaba 0-0. Ahí, Robbie Robinson recuperó en mediocampo el balón, se fue solo contra el arquero rival pero al entrar al área, pisó el balón sin querer y “se le perdió”, permitiendo la reacción del adversario. Luego caerían los tantos de Gyasi Zardes (39’ y 64’), Pedro Miguel Martins (44’) y Leandro González Pírez (83’, en contra) para el imponente marcador final.

El Inter Miami de Robbie Robinson lleva seis derrotas en fila en la MLS donde sólo convirtió un gol y recibió 12, quedando a larguísimos nueve puntos de la zona de postemporada.

Así fue el relato minuto a minuto de Inter Miami vs Columbus Crew