El técnico de la selección peruana asegura que no ha cambiado su trabajo por las ausencias que tiene el equipo chileno, donde asegura que enfrenta a una selección que "se ha ganado el respeto por lo que han conseguido".

Ricardo Gareca no se confía y la tira al córner por las bajas de la Roja: "Enfrentamos a Chile, no a determinados jugadores"

Con una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, en Perú ya están viviendo el partido ante Chile, donde los medios destacan la gran cantidad de ausencias que tiene el equipo de Martín Lasarte.

Pese a esto, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, llama a no relajarse con esto, porque sabe que la Roja tiene potencial para competir de igual forma.

"No me detengo en las ausencias que pueda tener. En una selección están los mejores jugadores, cuando uno cuenta con los mejores quienes lo reemplacen debe ser de sumo cuidado y estar a la altura. Enfrentamos a Chile, no a determinados jugadores y es lo más importante que estemos mentalizados. Es lo mismo si tuviéramos ausencias, estaríamos convencidos que los muchachos van a responder", destaca Gareca en conferencia de prensa en La VIDENA.

Perú viene de ser derrotado por 2-0 frente a Brasil, en Lima.

El técnico argentino, muy querido en Perú por regresarlos a un Mundial en Rusia 2018, no quiere que el ambiente se llene de optimismo por las bajas de Chile, por lo que llama a tener cuidado con la historia que tiene la Roja en los últimos años.

"Vuelvo a reiterar que no enfrentamos a nombres, enfrentamos a Chile que es una selección importante. Se han ganado ese respeto por lo que han conseguido y eso no modifica nada. Por supuesto que hay jugadores importantes, nadie lo desconoce, pero tiene valores que deben estar con muchas ganas para poder reemplazarlos", enfatiza.

Por lo mismo el "Tigre" asegura que este duelo será una gran definición en el camino al Mundial. "El partido lógicamente es muy importante, ambas selecciones juegan cosas importantes, no sé si son determinantes, pero lo consideramos importante para nuestras aspiraciones", cuenta.

La Roja venció a Perú en Santiago por 2-0, en un duelo jugado en noviembre de 2020, con Reinaldo Rueda en la banca de Chile.



"No lo tomo tan dramáticamente. Entiendo las necesidades y eso lo sabemos. Pero es un partido muy importante, cada vez son finales y los tomamos de esa manera, con esa característica. Pero son muy difíciles las Eliminatorias para todas las selecciones, es importante tener confianza, estar tranquilo para desarrollar el juego, porque enfrentamos a una selección muy importante y que está en las mismas condiciones que nosotros", finaliza.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.