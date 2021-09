Gianluca Lapadula y sus heridas de guerra: "Llegué mucho más feo. Ahora, me he vuelto un chico muy lindo"

En Perú les volvió el alma al cuerpo tras el triunfo ante Venezuela por 1-0, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, que los hizo saltar a la séptima ubicación, pasando a la Roja.

Pero uno que se ha llevado los aplausos del público es Gianluca Lapadula, el delantero de origen italiano, ha sido protagonista de los últimos encuentros de la selección que dirige Ricardo Gareca.

Eso sí, también ha estado en boca de todos por las "heridas de guerra" que ha sufrido defendiendo la camiseta peruana. La primera fue en la Copa América, donde sufrió una fractura de nariz, donde después tuvo que usar una máscara de protección.

Pero en la última fecha también tuvo que ser socorrido. Tras un rodillazo de Tomás Rincón, el delantero quedó con sangre en la boca y mucho dolor. Eso sí, tras el encuentro mostraría cómo le quedó la dentadura, sumando otra herida de batalla en el historial con la selección peruana.

Pese a todo, el jugador se lo toma con mucho humor: “Llegué mucho más feo (a Perú). Ahora, me he vuelto un chico muy lindo”, cuenta en diálogo con FPF Play,donde también destaca que por el dolor que tiene no puede sonreír mucho.

Así quedó la dentadura de Lapadula tras el partido entre Perú y Venezuela.

Aunque muchos lo daban como duda para visitar a Brasil, el delantero relajó a todos los peruanos donde asegura que está disponible si el técnico Gareca lo necesita, pensando en acompañar a Paolo Guerrero o Raúl Ruidíaz.

El choque entre Tomás Rincón y Lapadula en el duelo entre Perú y Venezuela. El atacante utiliza máscara por una fractura de nariz sufrida en Copa América.

"Paolo es un jugador histórico. Es un campeón y me gustaría muchísimo jugar con él, como con Raúl, que es un chico muy bueno, me llevo muy bien. A ver qué quiere hacer el profe. Yo estoy disponible a hacer cualquier cosa”, enfatiza.

