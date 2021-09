Este miércoles a las 16:00 horas de Chile el Real Madrid visitará al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

En aquel encuentro el delantero Karim Benzema, quien viene de marcar un triplete frente al Celta de Vigo, se encontrará con los chilenos Arturo Vidaly Alexis Sánchez.

En la previa se refirió a su buen momento: "No hay secretos. Se trata de trabajar día a día. Me cuido mucho a nivel físico y mental. Me siento muy bien en el campo y todo lo que hacemos en el entrenamiento se refleja en el campo. ¿'Benzemadependencia'? No, todos trabajamos y tenemos un gran equipos".

El francés no esconde sus ganas de ser reconocido como el mejor jugador del mundo: "Lógicamente, el Balón de Oro es algo con lo que sueña todo jugador. No me obsesiona, no me quita el sueño. Lo importante es ayudar al equipo a ganar títulos y demostrar cada día que puedo jugar a este nivel".

También se refirió al buen estado de forma de Vinicius: "Vini es un jugador joven que ahora tiene experiencia en este club. Nos ayuda mucho. En este inicio de Liga ha metido muchos goles, pero nos ayuda también con su velocidad. Siempre he estado con él, hablo con él. Si lo puedo ayudar para triunfar en el Madrid, lo voy a hacer porque es 'top'".

Finalmente, acerca de la Champions League, afirmó: "Es la competición más alta, con más presión. Todos los equipos son fuertes, no estamos por detrás de otros. En el fútbol de ahora cada equipo puede ganar. Son 11 contra 11 y no hay favoritos dentro del campo. Estamos aquí y pelearemos por ganar esta Champions".