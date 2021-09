Los últimos años de la industria gamer ha estado marcada la estrategia de las grandes compañías de videojuegos, que han potenciado sus propios caminos para satisfacer a sus seguidores. En esa línea, PlayStation dio otro paso gigante en su objetivo de sumar exitosas desarrolladoras a su carpeta de exclusivos al fichar a Bluepoint Games, empresa responsable de los remakes de Demon's Souls y Shadow of The Colossus, entre otros proyectos.

Se trata de un socio histórico de Sony, que venía de crear el mencionado remake de Demon's Souls para PS5, el remake de Shadow of the Colossus para PS4 y remasterizar Uncharted: The Nathan Drake Collection. Una lista de gran evaluación por parte de los usuarios y la crítica especializado y que desemboca en esta compra de exclusividad.

"PlayStation tiene un catálogo de juegos muy icónico y para nosotros no ha habido nada mejor que llevar algunas de esas obras maestras de los juegos a nuevos jugadores. Formar parte de PlayStation Studios nos permite que nuestro equipo mejore aún más el nivel de calidad y crear experiencias aún más impactantes para la comunidad de PlayStation", declaró Marco Trush, presidente Bluepoint Games y dando líneas de un nuevo juego en desarrollo para Sony.

Sin mayores luces de lo que viene, resta esperar si Bluepoint Games seguirá apostando por remasterizar juegos o bien comienza el desarrollo de una nueva franquicia para PlayStation.