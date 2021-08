El juego de acción RPG tendrá un nuevo parche y mediante un video se presentaron lo que viene para el exitoso free to play.

El buen pasar de Genshin Impact quiere ser mantenido por sus creadores y la búsqueda de sumar contenido no para. Es en esa línea que miHoYo, compañía desarrolladora del free to play disponible para mobile y PlayStation ajusta detalles para la actualización 2.1 del juego, que fue presentada mediante un trailer y un gameplay de Aloy de Horizon Zero Dawn.

Tras el ingreso de la región de Inazuma, la nueva modificación pretende mejorar la propuesta y sumar nuevos personajes y opciones de jugabilidad de cara a lo que viene en el título de acción y RPG.

El 1 de septiembre es la fecha fijada para el lanzamiento de la actualización, que según confirmaron desde miHoYo incluirá dos nuevas islas, tres personajes jugables y el desenlace de la historia en esta región del juego. Esto además de la chance de obtener a Aloy, personaje la heroína de PlayStation que se anunció hace semanas pero ya tiene imágenes oficiales.

Sobre los personajes que ingresarán ya se informó que serán Shogun Raiden, una portadora de una lanza cinco estrellas; Sangonomiya Kokomi, una Hydro con catalizador cinco estrellas y Kujou Sara, un personaje de cuatro estrellas que usa un arco y da bonificaciones al equipo.

A eso se sumará la chance de pescar dentro del juego, una nueva mecánica que se agrega junto a el Festival de la Luna, evento especial que entregará importantes premios y bonificaciones justo cuando queda poco para el primer aniversario del exitoso juego.