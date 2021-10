El delantero de Cobresal y autor de dos asistencias en la victoria albinaranja sobre Unión La Calera, Juan Carlos Gaete, reconoce que su paso por Colo Colo lo dejó insatisfecho y espera contar con una nueva chance vistiendo la camiseta del cuadro popular. "Me he sentido mucho más cómodo. Necesitaba ir volviendo y espero seguir así", reseña.

Juan Carlos Gaete no olvida a Colo Colo: "Tuve mala suerte, pero quiero volver si se da otra oportunidad"

El paso de Juan Carlos Gaete por Colo Colo en 2021 no será demasiado recordado. El delantero jugó seis partidos y anotó un gol en el Cacique antes de regresar a Cobresal, donde ha tenido sus mejores actuaciones en la presente temporada.

"Me he sentido mucho más cómodo. Necesitaba ir volviendo y espero seguir así. Tengo el apoyo de varios compañeros y amigos, hermanos, y espero seguir mucho tiempo acá. Gustavo Huerta saca lo mejor de mí", reconoce el ariete en diálogo con TNT Sports.

Es que la victoria a domicilio de Cobresal sobre Unión La Calera (2-1) abre el apetito del delantero, quien habilitó los goles de Sebastián Varas y Brayan Hurtado. "No venía con continuidad, pero estamos volviendo al nivel que quiero tener", reflexiona.

Pero su ciclo en Colo Colo siempre es tema. Gaete no pudo convencer a Gustavo Quinteros y vio nuevamente frustrado su deseo de hacer carrera en el Cacique. "Tuve mala suerte. Bajé mi rendimiento, así que ahora espero volver al nivel de antes", apunta.

Juan Carlos Gaete sólo jugó seis partidos en su paso por Colo Colo en 2021

En ese sentido, la idea es revalorarse y alcanzar una nueva chance en la escuadra alba, que no quiere desaprovechar. "Y si se da otra oportunidad en Colo Colo, volver y darle con todo. Y si no seguir. Esto no se acaba", subraya.

La victoria después de cuatro partidos introduce a Cobresal en puestos de Copa Sudamericana y es el objetivo de Gaete. "Tenemos un lindo grupo y en los momentos malos nos mantenemos unidos. Ahora a no bajar los brazos, a seguir en la misma, en la racha y esperar que me vaya bien", completa el delantero.