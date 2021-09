Hace poco más de dos semanas, la sorpresa se apoderaba de los hinchas de Colo Colo, después de que apareció el enésimo postulante al puesto de centrodelantero que pretendía el técnico Gustavo Quinteros.

Se trataba nada menos que de Ignacio Herrera, formado en Universidad Católica y con pasado reciente en el fútbol ecuatoriano. "Llegar a Colo Colo es algo grande, vengo de un muy buen año y medio en Ecuador y me siento capacitado", dijo a Radio ADN.

"Me siento capacitado, la liga ecuatoriana es muy competitiva y me tocó jugar siempre. Sé lo que me voy a encontrar en Colo Colo, sería un paso muy grande en mi carrera", sentenciaba el ex atacante de Cobreloa, Huachipato y Palestino, entre otros.

Sin embargo, el sueño nunca se cristalizó y por el contrario, Colo Colo confirmó otro delantero para sus filas: el venezolano Christian Ramos, recién aribado al país y que en Macul esperan que aporte la cuota necesaria de concrecion en los metros finales.

Pero Herrera no se quedó de brazos cruzados y buscó su próximo emprendimiento, que le permitirá regresar a Europa después de su paso por la filial de Betis en 2012 y el Neftci Baku de Azerbaiyán en 2017.

Se trata del F.C. Lamezia Terme, representante de la ciudad del mismo nombre ubicada en la provincia calabresa de Catanzaro, y que juega en el Grupo I de la Serie D del fútbol italiano, la máxima categoría amateur de ese país.

El chileno Ignacio Herrera ha jugado profesionalmente en tres continentes

De esta manera, el atacante chileno suma la sexta estación internacional, tras sus pasos por Betis de España, Irtysh Pavlodar de Kazajastán, Neftchi Baku de Azerbaiyán, Seoul E-Land de Corea del Sur y Mushuc Runa y Aucas de Ecuador.

Al nivel nacional, el atacante de 33 años ha jugado por Huachipato, Magallanes, Cobreloa, Deportes Iquique y Palestino.