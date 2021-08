El ex presidente de la ANFP, Reinaldo Sánchez, adquirió hace algunos días el 60% de las acciones de Santiago Wanderers, aterrizando con bombos y platillos en Valparaíso junto a su nieto de 25 años, Matías, como miembro de la comisión de fútbol.

El joven abogado llegó al puerto sin intenciones de poner paños fríos, y dejó la grande tras reventar si piedad a los refuerzos contratados por el club para intentar zafar del inminente descenso.

Pero aquella no es la única polémica que gira en torno a Matías Sánchez, ya que las acusaciones de nepotismo tras su arribo a la escuadra caturra no se hicieron esperar, por lo que el nieto de Reinaldo salió a defenderse en diálogo con el programa Control Dirigido.

"Si Reinaldo (Sánchez) quiere poner a personas que él estime convenientes, las va a colocar. Yo soy una persona muy cercana y trabajo con don Reinaldo, y si él me dio la confianza, le tengo que responder", comenzó diciendo.

"Yo respondo con trabajo. Si él quiere usar el nepotismo y poner a su gente más cercana... es porque somos la gente de confianza que tiene, el grupo de trabajo", explicó Matías.

El nieto de Reinaldo Sánchez complementó que "he tenido que dejar mucho trabajo particular para dedicarme al club, pero la gente no lo ve. El nepotismo... bueno, si él (Reinaldo) quiere poner a la gente de confianza, y él estima que yo soy de confianza, yo voy a estar".

"La gente ve los resultados, pero no el trabajo que hay detrás, la cantidad de tiempo que uno invierte", se defendió el joven abogado.

El abogado de 25 años aterrizó en Wanderers junto a su abuelo, Reinaldo Sánchez.

En la misma línea, Matías Sánchez añadió que "todos somos wanderinos, todos tenemos que ir en la misma dirección por el bien de Wanderers. La idea es parar con las divisiones, nadie debe atornillar para el otro lado. Para qué vamos a pelear entre nosotros. Debemos pelear con el rival, no entre nosotros".

Por último, el nieto del otrora presidente de la ANFP reveló que "cuando se dio la oportunidad de llegar a Wanderers yo creía que estaba soñando. Hasta el día de hoy me pellizco y me digo 'es verdad'. Mi sueño siempre fue llegar a Wanderers.

"Mi sueño era llegar a aportar y obviamente quedar en la historia como un bonito recuerdo, porque ha pasado tanta historia en este club, que ojalá quede una que sea positiva", cerró el nieto de Reinaldo Sánchez.