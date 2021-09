El ex capitán y leyenda de la selección chilena respaldó el trabajo del técnico tras la polémica generada por Karina Oliva. Pidió respeto.

Tras su derrota por la gobernación de la Región Metropolitana, Karina Oliva realizó un particular análisis con una ofensiva frase contra Nelson Acosta. La candidata aseguró que su carrera al puesto fue a lo Marcelo Bielsa y no como el ex DT de la selección chilena, lo que generó revuelo y un fuerte rechazo desde el mundo del fútbol.

Días han pasado de aquello, pero algunos siguen con la herida abierta. En conversación con Incondicionales de la Roja de Radio ADN, Iván Zamorano salió al paso de las críticas al técnico con una férrea defensa.

"Las redes sociales dan para todo y a veces no se mide la sensibilidad de las personas. Hay gente que habla por hablar, no conocen la historia de las personas que han sido importantes para el fútbol chileno", lanzó de entrada Bam Bam.

La frase de Karina Oliva revivió el cariño por Nelson Acosta en los hinchas. Foto: Agencia Uno

El goleador enfatizó que la carrera de Acosta ha sido vital para el deporte en nuestro país. "Ha sido importante para el desarrollo y proyección de muchos futbolistas. Supo sacar el mayor rendimiento posible a una Selección y después de 15 años tuvimos la posibilidad de volver a jugar un Mundial".

Pero Zamorano no se quedó ahí y recalcó que Don Nelson "llevó a un grupo de jugadores menores de 23 años a conseguir medalla de bronce. Fue fundamental en el desarrollo de equipos del fútbol chileno, siendo campeón".

"Don Nelson en la historia del fútbol chileno tiene un legado importante y el respeto para este tipo de personas es fundamental", sentenció.