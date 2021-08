Después de siete meses sin dirigir, Miguel Ramírez se convirtió en el entrenador de O'Higgins y el técnico no ocultó su alegría por estar en el cuadro Celeste y aseguró que es una gran responsabilidad la que asumió.

“O’Higgins es una institución muy bien estructurada, tiene de todo para hacer un buen trabajo. Nos hemos encontrado con un club de lujo y es una gran responsabilidad estar acá”, sostuvo Ramírez en radio Agricultura.

Para la segunda rueda del Campeonato Nacional, Ramírez podrá contar con dos de los tres refuerzos: el delantero Carlos Muñoz y el volante Pedro Pablo Hernández, mientras que el arquero Alejandro Sánchez aún no está habilitado, tal como confesó el entrenador.

"Tucu Hernández y Carlos Muñoz están en condiciones para jugar. El único que no está es el Oso Sánchez por los protocolos para entrar al país", indicó Ramírez.

Pero no todo es alegría para el ex defensa campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991, ya que sufre por el presente de Santiago Wanderers, su ex club.

"Se generan sentimientos y lazos con el jugador, el hincha y a nosotros nos afectó estar viendo a Wanderers de lo que logramos a como bajó notoriamente. Es muy lamentable y lo que más deseamos es que salgan de esa situación", confesó Ramírez.