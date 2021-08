Cada cierto tiempo en el Campeonato Nacional hay disputas o declaraciones cruzadas por las supuestas pocas chances que existen para los entrenadores chilenos, una eterna discusión en la que el ex futbolista y ahora DT, Felipe Núñez, tomó palco para dar una certera reflexión.

El caso más reciente de lo mencionado es el de Esteban Valencia, cuya permanencia en Universidad de Chile no ha sido ratificada pese a hacer un gran trabajo para reagrupar al equipo azul tras el turbulento paso de Rafael Dudamel.

Hinchas, periodistas e incluso otros estrategas se preguntan por qué los clubes prefieren fichar a directores técnicos argentinos o uruguayos antes que deleitarse con el producto nacional al alcance de la mano.

En esa línea el actual DT de Deportes Recoleta, Felipe Núñez, sacó la voz en diálogo con La Redgoleta, dejando en claro que, según su apreciación, los puestos deben ser ganados por mérito y competencias, no por el mero hecho de haber nacido en Chile.

"No soy partidario de que nos den los cargos por ser chilenos. Uno debe mostrar capacidades y entender que esto es un deporte profesional", comentó con firmeza el ex portero.

Nuñez, que cambió los guantes por la dirección técnica, apuntó que "no te van a ir a buscar a la casa. Hay que tener mejor comunicación con los dirigentes y los medios. Esto es un todo. Tal como nos comunicamos con los jugadores, mostrar nuestro trabajo y no cerrarnos".

"Pese a que suele haber inclinación por los extranjeros, también es un llamado de atención para nosotros. Qué estamos haciendo nosotros como entrenadores. Hablo por la camada nueva, donde me incluyo. No me referiré a los técnicos con más experiencia para que no se sientan aludidos", explicó.

El estratega de Recoleta reflexionó en que los profesionales más jóvenes "tenemos la gran responsabilidad de ir empujando para que los dirigentes chilenos confíen en las capacidades de los técnicos".

"Aún tenemos muy inculcado en nuestro medio que el que habla mucho es 'vendehumo', y cuando habla uno de afuera 'ahhh, este tiene personalidad'. Ese cambio de criterio es cuando uno dice, bueno...".

Felipe Núñez cerró asegurando que en ese sentido el fútbol chileno "debe buscar el equilibrio", asegurando que "creo viene una nueva camada (de entrenadores) que entendió mejor cómo se debe llevar esto. Somos un actor más de este mercado futbolero y debemos etsar siempre en desarrollo para ser competitivos".

"Debemos nosotros ser los que cautiven a las personas que toman las decisiones, para que esos cargos sean tomados por entrenadores chilenos y así no tengan que andar buscando estrategas por otros lados", concluyó.