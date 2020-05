Los grandes momentos de Arturo Vidal en la serie del Barcelona en Netflix y el notable elogio de Gerard Piqué

Una de las series más populares de Netflix por estos días es "Matchday: Dentro del FC Barcelona", una producción que se mete en el camarín del cuadro azulgrana para seguir la última temporada del equipo, con una magistral puesta en escena.

El acceso preferencial a la interna del equipo ofrece material para todos los gustos, desde un recorrido esencial a la superestrella Lionel Messi hasta un paseo por las figuras del equipo y las interacciones en el camarín.

En el Capítulo 6 de la obra es el turno de Arturo Vidal, quien es presentado en su casa en Barcelona en compañía de sus hijos Alonso y Emiliano. Conversa sobre la vida con el mayor y ensaya un minipartido de fútbol-tenis con el pequeño.

Gerard Piqué es uno de los personajes centrales de la serie e incluso se muestra a su mujer, Shakira, comiéndose las uñas mientras ve un partido de Barcelona en la comodidad de su hogar. Pero también voz autorizada a la hora de calificar a Arturo Vidal.

Piqué se deshace en elogios para Vidal en Netflix

La serie cuenta con entrevistas personales

"Creo que había gente que tenía dudas porque quizá no encaja mucho dentro del perfil del Barça. Pero te aporta mucha energía, mucha fuerza, mucho dinamismo en el centro del campo. Tiene un corazón enorme y ha entrado muy bien en el vestuario", valora Piqué.

Clement Lenglet se sube al carro y señala que "Arturo es un líder dentro y fuera del campo, por su abnegación, por su voluntad. Da mucha vida al vestuario, le encanta cantar. Siempre está de buen humor y es fantástico tenerlo al lado".



Vidal no se queda ante tanto elogio de los otros miembros del plantel. "Siempre lo he sentido y eso es lo que me gusta. Que mis compañeros sepan lo que doy en la cancha y se sientan confiados conmigo, que siempre voy a dar el máximo", reflexiona.

"Matchday: Dentro del FC Barcelona" fue estrenado el mes pasado y consta de ocho capítulos, relatados por John Malkovich, que muestran de manera completamente inédita el interior del cuadro azulgrana. Un documento que los hinchas del fútbol agradecerán.