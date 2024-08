Charles Aránguiz ingresó en la lista de citados de Universidad de Chile y todo indica que en el Superclásico ante Colo Colo, redebutará en el Campeonato Nacional.

Con el número 29 en la espalda, el Bicampeón de América buscará dar un potente golpe y sacar de carrera al archirrival. Pero Aránguiz llega con una espinita clavada y que intentará sacarse en el Estadio Nacional.

¿Qué le pasó? Según indicó Radio Cooperativa, el jugador sigue dolido por el trato del Inter de Porto Alegre al momento de su salida. Si hasta hablaron de que se hizo el lesionado para volver a jugar en la U.

El medio citado aseguró que desde su familia recalcaron que no había ninguna molestia y que estaba disponible pero no lo utilizaron por decisión técnica. “Lo tratan de milagro, pero llevaba más de cinco días entrenando normal. No estaba lesionado ni se curó mágicamente con agua bendita”, agregó Francisco Caneo.

El debut de Charles Aránguiz

Pese a la polémica con el Inter, el Bicampeón de América se ha preparado de la mejor forma para su redebut con la U. A tal punto que en su primera semana completó todos los entrenamientos y fue parte del equipo titular de Álvarez.

“Charles Aránguiz llegó con una progresión que comenzó en Brasil y la continuó aquí, y los tiempos de recuperación fueron los estimados por Inter. Hoy está disponible y coincide con las fechas estimadas en su momento. Es una alegría para todos que esté disponible”, reconoció el DT del Romántico Viajero.

Sin embargo, aún no está al 100% físicamente por lo que se especula que estará para 30 a 35 minutos como máximo. Por lo que iniciará en el banco de suplentes junto con Toselli, Tapia, Antonio Díaz, Nacho Vásquez y Lucas Assadi.