La Teletón 2023 comenzó su nueva edición en donde el humor se ha hecho muy presente, durante las primeras horas conocidos humoristas estuvieron presentes en los 45 años de las 27 horas de amor, entre ellos Lady Garfia, la reconocida comediante de stand up, quien fue parte del bloque “La Casa de Humor”, haciendo reír a los asistentes.

Lady Garfia, es una ex paciente de Teletón, quien perdió su mano izquierda a los 9 años a causa de un accidente, y ha cosechado una gran carrera en el humor nacional.

La presentación de Lady Garfia en Teletón 2023

Su presentación comenzó pasada las 5 am y lo primero que dijo fue burlarse de la hora en que salió. “Pucha que estoy cansada, he esperado caleta para salir, te juro yo entré al teatro Teletón con las dos manos, se me quedó una en el camino”.

Asímismo reveló que no era su primera vez en TV. “Yo estuve en un programa de televisión que se llama Manos al Fuego, perdí, me fue mal”, generando las risas de público.

“Yo entré a la Teletón año 94 cuando la we* era un potrero, no había nadie, estaba yo no más. Entonces estoy muy contenta hoy día de estar aquí en Teletón porque para mi es una vuelta de mano, ósea de gancho”.

Durante su presentación que duró aproximadamente 30 minutos, la comediante repasó distintas situaciones de la cotidianidad, como los WhatsApp de apoderados y los paseos de curso.

Revisa la presentación de Lady Garfia a continuación

¿Qué artistas se presentan hoy en la Teletón?

Bloque 4: Tarde deportiva de 14:00 a 21:00 horas

Obertura musical será un recorrido por los himnos más recordados de los 45 años de Teletón.

Desde el estadio El Teniente de Rancagua se realizará el Superclásico solidario capitaneados por los históricos Esteban Paredes y Mauricio Pinilla.

Desde Kartódromo "Lampa Kart Center" habrá carreras de karting especialmente diseñadas para Teletón 2023 (Idea impulsada por el destacado piloto nacional Nicolás Pino).

El mago Jean Paul Olhaberry con una sorpresa especial.

El maestro Valentín Trujillo y sus nietos, quien este año celebró 90 años.

Desde EE. UU. por primera vez en Teletón el comediante Fabrizio Copano.

Bloque 5: Quinta Vergara por el cierre de la Teletón

Obertura musical con himno "Dime que Soñarías" con Karla Melo, Piamaría, Loyaltty, y Anto Bosman. Participación especial de la embajadora de Teletón 2023, Amanda Meléndez.

La participación de los artistas internacionales: Alejandro Lerner, Axel, Lali, Lunay, Paolo Meneguzzi y Valeria Lynch.

Los artistas nacionales Beto Cuevas, Princesa Alba, Polima Wetscoast, Zúmbale Primo, Los Viking’s 5, Andrés de León, Daniela Castillo, Karen Paola, Vesta Lugg y Dani Ride.

Homenaje a Cecilia con la participación de Amaya Forch, Mariel Mariel, Johanna Oyaneder, Denisse Malebrán y Carolina Soto.

En el humor, Stefan Kramer con el estreno de nuevos personajes e imitaciones.

¿Cómo donar a la Teletón?

Este viernes 10 y sábado 11 de noviembre marca el inicio de la campaña, la cual representa la obra solidaria más grande de Chile. Existen diversas maneras de colaborar para la rehabilitación de más de 32 mil niños, niñas y jóvenes en todo el país, ya sea de forma presencial o digital. Todos los detalles se encuentran en esta nota.

Presencial

El Banco de Chile dispondrá de aproximadamente 2,500 puntos distribuidos por todo el país. Estos puntos incluyen sucursales, cajas auxiliares, cajas buzón, cajeros automáticos (tanto del Banco de Chile como del Banco Edwards) y puntos de venta (POS). Antes de realizar tu donación de manera presencial, te recomendamos revisar qué oficinas estarán abiertas y sus respectivos horarios de atención.

Digitalmente

Para aquellos que prefieran donar desde la comodidad de su computadora o teléfono celular, el Banco de Chile ofrecerá todos sus canales digitales.

Además, el código QR del Banco de Chile, que se muestra durante la transmisión del programa de TV, jugará un papel destacado y debutará en cajas auxiliares y sucursales. Al escanearlo, serás dirigido directamente al sitio web del banco, facilitando así una donación rápida y sencilla.

Si eres cliente de otro banco

Si no eres cliente del Banco de Chile, aún puedes realizar tu donación a la Teletón desde otros bancos mediante tarjetas de crédito y débito a través del “botón digital” de Webpay. También puedes realizar una transferencia electrónica desde cualquier banco utilizando los siguientes datos:

Destinatario: Fundación Teletón

Rut: 71.238.300-3

Cuenta Corriente Banco de Chile

Número de cuenta: 24.500-03

Correo electrónico: miaporte@teleton.cl

Desde el extranjero

Si te encuentras en el extranjero y eres cliente del Banco de Chile, puedes ingresar a bancochile.cl, presionar el ícono de banco en línea, acceder con tu RUT y clave de internet, y seleccionar la opción de donar desde tu cuenta corriente, vista o tarjeta de crédito.

Ingresa el monto que deseas aportar, valida con el código de tu dispositivo de seguridad y presiona el botón “transferir”.

A través de teléfonos

Los clientes de Banco de Chile y Banco Edwards pueden donar directamente desde sus cuentas corrientes y tarjetas de crédito llamando a los siguientes números:

Clientes Banco de Chile: 600 637 37 37.

Clientes Banco Edwards: 600 231 99 99.