Turnstile, la exitosa banda de hardcore y rock alternativo anunció su esperada llegada a Chile como parte de su gira por Latinoamérica 2024.

Con hits como Holiday, Mystery, T.L.C, Underwater Boi y I Don’t Wanna be Blind, la banda oriunda de Maryland, emocionará a los miles de fans residentes en Chile cuando se presenten el próximo 11 de abril en Basel.

¿Cuándo es la venta de entradas?

DG Medios informó que la preventa comenzará este 11 de diciembre al mediodía, mientras que la venta general iniciará el próximo 13 de diciembre a las 12:01 pm, ambas por sistemas Ticketmaster.

Las entradas tienen un valor de $34.740, que corresponde a cancha, la única ubicación que hay para el gran evento.

Turnstile llega a Latinoamérica

La banda de hardcore y alt-rock, TURNSTILE, originaria de Baltimore, Maryland, ha anunciado su esperado regreso a Latinoamérica en el 2024, como parte de su gira que incluirá paradas en Chile, Argentina, Brasil, Perú y México.

Conformada por Brendan Yates en la voz, Franz Lyons en el bajo y voces adicionales, Pat McCrory en la guitarra y Daniel Fang en la batería, la banda se ha ganado una reputación en el ámbito del hardcore punk por su mentalidad juvenil y su enfoque en romper barreras tanto sonoras como ideológicas.

La banda es reconocida por su atractivo más allá de las expectativas, promoviendo la liberación en lugar de la limitación.

La incursión de TURNSTILE en la escena musical se destacó con su álbum “TIME & SPACE” en 2018, producido por Will Yip y marcando su debut con Roadrunner Records.

Este álbum, que siguió al lanzamiento de su disco de 2015 “NONSTOP FEELING”, llevó a la banda a explorar los límites más extremos del hardcore, recibiendo elogios de destacadas publicaciones como The New Yorker, The New York Times, Rolling Stone y NPR. GQ incluso lo nombró uno de “Los mejores álbumes que dieron forma a la década de 2010”.

El año 2021 consolidó la posición de TURNSTILE en la escena musical con el lanzamiento de “GLOW ON”. Producido por Mike Elizondo y coproducido por el vocalista de la banda, Brendan Yates, este álbum obtuvo tres nominaciones a los premios GRAMMY y fue aclamado como uno de los mejores lanzamientos del año por NPR, Rolling Stone, Pitchfork, Billboard y The FADER, entre otros.

Stereogum lo destacó como “Álbum de la semana”, afirmando que la banda “ha alcanzado nuevas alturas vertiginosas” y Pitchfork lo reconoció como “Mejor música nueva”, elogiando su “espectacular cuarto disco” lleno de groove, riffs y pasión. Billboard, por su parte, afirmó: “Listos o no, TURNSTILE se está abriendo camino”.