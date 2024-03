Una nueva noche de eliminación se tomó el más reciente capítulo de Top Chef Vip, en donde una de las participantes que pintaba para finalista del programa de competencia culinaria abandonó la cocina por decisión del jurado tras una sorpresiva prueba por la permanencia.

El programa que conduce Cristián Riquelme se encuentra en su recta final y por lo mismo, hay un cambio de reglas en la competencia en donde cada semana serán dos los competidores que abandonan las cocinas.

Max Ferres y Carlyn Romero fueron los últimos eliminados luego de que sus preparaciones no convencieran al panel de jueces compuesto por Fernanda Fuentes Cárdenas, Sergi Arola y Benjamín Nast, mientras que este domingo un nuevo nombre se sumó a la lista.

¿Quién es el nuevo eliminado de Top Chef VIP?

En el nuevo capítulo, los competidores debieron invitar a un amigo para que los ayuden en la cocina.

Paulina Nin invitó a Marco Fabián, actor y coach con quien trabajó en “La Mañana del 13”; Maximo Menem fue acompañado por Felipe Izquierdo, amigo desde hace décadas de su familia; Gisella Gallardo con su ex pareja, Mauricio Pinilla; Belén Mora con la comediante Bernardita Ruffinelli; Alonso Quintero con su ex pareja y Gianella Marengo con su amiga Paulina Izquierdo.

La mejor evaluada fue Gisella Gallardo, quien se sumó al Lounge en donde ya estaba Zapallito y Pincoya. Mientras que los otros participantes debieron enfrentar una nueva prueba por la permanencia que consistía en preparar un plato con carne de avestruz.

Luego de que el jurado probó las preparaciones, determinaron que Paulina Nin era la nueva eliminada del espacio tras 29 semanas en la competencia.

“He aprendido muchísimo, me voy con eso. Me voy con haber conocido gente muy simpática, muy especial. Con los que me llevé bien, me llevé mal en algún minuto, pero que los quiero mucho. He aprendido mucho y me voy feliz”, expresó.