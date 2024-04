No queda nada para que Karol G comience su serie de conciertos en Chile como parte de su esperada gira “Mañana será bonito”, la cual cuenta con entradas agotadas y se realizarán en el Estadio Nacional este 19, 20 y 21 de abril.

Con un setlist llenos de éxitos, nadie quiere perderse ni un minuto de lo que será uno de los conciertos más esperados del 2024, en donde la Bichota se reencontrará con el público chileno tras su aplaudida presentación en el Festival de Viña, en donde la estrella latina se llevó el cariño del público y las gaviotas de plata y oro.

¿A qué hora se abre las puertas para Karol G?

La apertura al recinto será a las 15:00 horas, mientras que el inicio del show será a las 21:00. Mientras que el opening act estará a cargo de la artista nacional Denise Rosenthal.

Mañana será Bonito

La gira lleva el nombre del cuarto álbum de estudio de la cantante colombiana, el cual fue estrenado el 24 de febrero del 2023 e incluye temas como TQG, Provenza, Gatúbela, Amargura, Cairo, Ojos Ferrari y Carolina, en donde colabora con artistas como Romeo Santos, Quevedo, Shakira, Justin Quiles, Ángel Dior, Maldy, Bad Gyal, Sean Paul, Sech

La “Bichota”, Karol G ha dejado una huella imborrable en la historia musical, agotando entradas en emblemáticos recintos estadounidenses como el Rose Bowl de Los Ángeles y el MetLife Stadium de Nueva Jersey durante su exitoso “Mañana será bonito Tour”.

Acerca del nuevo álbum, la artista señaló a la Revista Rolling Stone que “definitivamente representa una fase específica de mi vida”.

“Es una frase que me repetía a mí misma cuando nada me parecía muy bien. Quiero decir, yo estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma y de mis amigos. No era infeliz, pero tampoco era feliz. Así que todos los días me decía a mí misma: ‘Está bien, mañana será bonito’”, expresó.