La nueva temporada de Yo Soy: All Stars no deja de sorprender y en el capítulo de este jueves nuevamente impactó a los televidentes con una inesperada partida.

Esta temporada del espacio reúne a los artistas más destacados de las temporadas anteriores, es por uno de los participantes que más brillaron en la temporada anterior dejó a todos en shock al anunciar la noticia de que abandonaba la competencia.

Alejandro Dagda, imitador de Axl Rose, confirmó su salida del espacio debido a problemas de salud, revelando que llegó a un acuerdo con la producción. Su renuncia sin duda dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores, por lo que el artista utilizó sus redes sociales para referirse a la situación.

“Hago este video por toda la gente que preguntó por mi participación y la de mi guitarrista en Yo Soy. Decirles que estoy bien, leí muchas cosas que no eran ciertas. Sigo en Chile, full haciendo eventos”, comenzó indicando.

Señaló que el desgaste de la competencia le estaba pasando la cuenta. “Estaba muy mal de la garganta, no me salía la voz y no podía presentarme, porque no podía cantar. Y si cantaba, no iba a ser un buen espectáculo”, explicó.

“Traté de cantar, hice todo lo posible, llegamos a un acuerdo con la producción de que si no me podía presentar en el lapso de esas grabaciones, lastimosamente quedaba fuera de la competencia”, agregó.

“Lastimosamente terminó así esta temporada. Ojalá podamos en algún momento dar una presentación para despedirnos como nos gustaría”, concluyó.