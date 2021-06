Doble de Sandro lamenta perderse la final de Yo Soy por Covid: "Tenía listas ya las canciones, todo ensayado"

Yo Soy ya está en su recta final, el estelar de imitación esta viviendo las últimas etapas de su competencia, sin embargo, hace algunos días se produjo una baja importante. El doble de Sandro, Fabián Alvear, dejaba la competencia.

El cantante a través de sus redes sociales anunció que el motivo de su salida era debido a que se contagió de coronavirus. "Tuve que retirarme, Lamentablemente di positivo par Covid. Ya estoy recuperado, Tengo una penita en el corazón por abandonar así el programa", señaló Alvear.

Sobre lo sucedido, en conversación con las Últimas Noticias, el artista señaló: "Quedé en la puerta del horno".

El participante estaba en la competencia desde enero y señaló que hace 20 días salió positivo a coronavirus, enterándose gracias al PCR que les hacen a los participantes en el canal. "Yo por esos días me sentía un poquito agripado solamente. Esta semana se grababa la semifinal. Me tocaba grabar esa parte y pasaba a la final, si todo andaba bien. Entonces no había espacio para esperar mi recuperación". explicó.

Sobre como se venia preparando para la etapa final del espacio, comentó que "Tenía listas ya las canciones, todo ensayado, los trajes, preparadísimo. Quedé con la bala pasada".

Acerca de si el Covid-19 era tema en el programa, el cantante señaló que "Todos nos cuidamos mucho en el programa, al os 15 que quedábamos. Pero a esta altura de la competencia yo creo que nadie pensaba que te podías contagiar. Porque fuimos avanzando hasta llegar a la final, uno se olvida un poco del tema, pero cuando te da te pegas la cachada de que todavía todos estamos expuestos", indicó.